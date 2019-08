Stuttgarter Galerie zeigt Marc Schroeders Porträts von Russlanddeportierten

Die Stuttgarter Galerie InterArt zeigt vom 10.-31. August ausdrucksvolle Porträts von Russlanddeportierten aus Rumänien. Die Eröffnung der Ausstellung „ORDER 7161 – Marc Schroeders Zeitzeugen-Porträts einer Deportation“ findet am 9. August um 20.00 Uhr statt mit einer Einführung der Kulturreferentin für Siebenbürgen, Dr. Heinke Fabritius, und anschließendem Künstlergespräch mit Marc Schroeder.

Rumäniendeutsche Zeitzeugin: Rita Petri, Temeswar, 2012. © Marc Schroeder

Die Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt der Galerie InterArt mit der Kulturreferentin für Siebenbürgen und wird durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.Die Wanderausstellung war bereits im April/Juni 2019 in der Sakristei der evangelischen Stadtpfarrkirche von Hermannstadt zu sehen. Die Porträtaufnahmen des gebürtigen Luxemburgers wurden davor im März 2018 auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt und ebenso im Gedenkmuseum für die Opfer des Kommunismus und der Widerstandsbewegung in Sighetul Marmației sowie im Kulturpalast von Jassy gezeigt. Öffnungszeiten der Ausstellung in der Galerie InterArt, Rosenstraße 37, in Stuttgart: Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 16.00-19.00 Uhr, Samstag 12.00-18.00 Uhr. Diefindet am Samstag, den, um 16.00 Uhr statt. Am Samstag, den, 12.00-17.00 Uhr findet zudem derstatt. Marc Schroe­der bietet eine praktische Einführung in die Dokumentarfotografie für Jugendliche (ab 12 Jahren) und deren Großeltern. Anmeldung per E-Mail erbeten an Fabritius[ät]siebenbuergisches-museum.de.