Jubiläumsausstellung Jutta Pallos Schönauer

Am 12. Januar wurde im Bürgerhaus Möhringen die Jubiläumsausstellung von Jutta Pallos Schönauer eröffnet.

Jutta Pallos Schönauer: „Kulturerbe“

Jutta Pallos Schönauer: „Wehrbauten“

Die freischaffende Künstlerin wird in diesem Jahr 95 Jahre alt und kann auf ein sehr reiches künstlerisches Lebenswerk zurückblicken. Wichtige Werke einer langen Schaffensperiode werden im Rahmen dieser Ausstellung im Bürgerhaus Möhringen, Filderbahnplatz 32, 70567 Stuttgart, präsen­tiert. Sie läuftund kann montags von 14.30-18.00 Uhr besucht werden.Gebürtig aus Sächsisch-Regen, in Mediasch und Klausenburg aufgewachsen, studierte Jutta Pallos Schönauer an der Kunstakademie „Ion Andreescu“ in Klausenburg bei namhaften Professoren. Während ihrer langjährigen freischaffenden künstlerischen Tätigkeit entwickelte sie sich zu einer anerkannten Malerin und Grafikerin in Siebenbürgen. Seit 1985/86 lebt und schafft die Künstlerin in Deutschland.