Pomona Zipser stellt in Freising aus

Die galerie 13 im oberbayerischen Freising zeigt vom 6. März bis 17. April 2021 unter dem Titel „FortSetzung“ Arbeiten der in Hermannstadt geborenen, in Berlin lebenden Künstlerin Pomona Zipser.

Die Eröffnung der Ausstellung am Samstag und Sonntag, den 6./7. März 2021, 10-18 Uhr, findet online statt. Die Einführung spricht Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim. Aktualisierte Informationen zur Ausstellung unter www.galerie13.net