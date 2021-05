Josef Balazs in der Reihe „Lebendige Worte“ (XII)

Josef Balazs (*1952) ist freischaffender Autor und Moderator. Nach dem Studium der Germanistik und Romanistik an der Universität Hermannstadt war er im Schuldienst tätig. Seit 1980 in Deutschland, zuerst im Lehrerberuf, wechselte er in die IT-Branche. Josef Balazs ist u.a. Mitherausgeber des Fotobandes „Der befestigte Glaube. Kirchenburgen in Siebenbürgen“ (2018) und Kurator der gleichnamigen Ausstellungen des Fotografen Prof. Dr. Jürgen van Buer. 2020 erschien in den Spiegelungen (IKGS, München) eine Auswahl aus seinem Gedichtzyklus „Eine Hommage an Paul Celan“. Seine Texte, Beiträge und Interviews wurden veröffentlicht in der MATRIX, Siebenbürgischen Zeitung, Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien und im Allgemeinen Deutschen Jahrbuch für Rumänien.

Josef Balazs. Foto: Gertrud Balazs

Drei Fragen an Josef Balazs

Zu einer festen Institution im Nürnberger Kulturleben wurden seine Literatur-, Konzert- und Theaterprojekte, die er u.a. als Mitglied des Nürnberger Kulturbeirates zugewanderter Deutscher organisierte und moderierte, darunter die WORTWECHSEL mit Dr. Bernd Fabritius, Dr. Ute Gabanyi und Dr. Konrad Gündisch und Lesungen mit Iris Wolff, Hans Bergel, Horst Samson, Dagmar Dusil, Frieder Schuller. 2020 war Josef Balazs Gast der XXX. Deutschen Literaturtage in Reschitza. Als Fotograf begleitete Balazs über zwei Jahrzehnte den Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl und prägte seine Fotogeschichte entscheidend mit.Unsere Leser kennen Sie bereits als einen Autor, der zu historischen Themen schreibt. Welchen Zugang zur Geschichte wählen Sie?Der Weg zur Historie beginnt immer mit einer Frage. Dann folgt die Suche nach Antworten in der bisherigen Forschung und den Quellen. Das sind die Antworten der Anderen. Sehr oft sind diese Antworten seit vielen Jahrzehnten nicht mehr auf ihre Haltbarkeit überprüft worden. Einmal behaupteter Unsinn wird ins Unendliche wiederholt. Das reizt mich dann und fordert heraus, Ironie und Sarkasmus in der Deutung der Geschichte anzuwenden. So geschehen bei meinen „Alternativen kleinteuflischen Miszellen“ über Samuel von Brukenthal. Es sind erfundene Anekdoten, die erzählen, was sich so nie zugetragen hat.Wie kam es dazu, dass Sie Lyrik zu schreiben begonnen haben, und welche neuen Ausdrucksmöglichkeiten wurden Ihnen dadurch erschlossen?Lyrik bedeutet für mich unbedingte Ehrlichkeit. Das Gedicht ist immer Synthese von Erlebtem und Gefühltem. Für mich wählte ich wiederholt den Weg des BildWortes. Zu einem realen oder virtuellen Bild suchte ich Worte. Ein großer Dichter sagte seinem Freund: „Alle meine Gedichte sind Gelegenheitsgedichte, sie sind durch die Wirklichkeit angeregt und haben darin Grund und Boden.“ Diesen Satz nehme ich für mich auch in Anspruch.Was ist für Sie als Autor das wichtigste Thema?Das Leben in seiner unendlichen Vielfalt schenkt dem fühlenden, sehenden und hörenden Menschen die in Emotionen, Farbe und Tönen changierenden Themen. Ein Gedicht kann bei einem Spaziergang an der Ostseeküste oder beim Betrachten einer Skulptur von Constantin Brâncuși in einem Museum in Basel entstehen. Aber auch beim Lesen anderer Gedichte. Man tritt dann in einen Dialog mit einem Autor; so geschehen auch bei meinem Gedichtzyklus „Eine Hommage an Paul Celan“, erschienen in der Zeitschrift Spiegelungen 2.20.du gingst für mich weitweit ins meer hineinund brachtest die muscheldas rauschen der welleim tiefen generalbassbeziffertdas hohe cder singenden museeine herzmuschelverstecktim sanddes unsokratischen jahrhundertstief beschämtstrenggleichzeitig verführerischrot, dunkelvon ihr gebissen werdenein traumgewalt-igach, fräuleindu bist einen beistrich wertdanach eventuelldochdoch sicherlichein glas rotweinwie deine lippenfeucht und sinnlichbetäubend gutzu den gestalten der nachtdie alle einen eigenengezeichnetenschatten habenschlichsich meiner hinzuein echternicht fassbarer schattender aber von der cameraauch wenn es obscur klingtbelichtet wurdeam tagso wurde ich tagseine gestalt der nachtnur schattenmein eigentliches ichwar in diesem augenblickaußerhalb des bildesin einem merzbauals flaschenpost kehrte ich zurückdie welle, der windbrachten michließen mich im wattvor utersum tief atmendstrandenich streute salz auf die wiesenund lockteund lockteso die gänse, fasane und hasenlasterhaft wollte ich eine balladevom bruder Villon singentrinkenoh trinkenund die leeren flaschen einmauernzum trotzum in der ewigkeitmeine lustigkeitzu erhaltenimmerfort bin ich trunkensang hafisgepriesen sei sein strebenzwischen pokal und weinzu liebenah okzident und orientin mir vereintim gesang und weineingemauertlieben sie brahmsich spiele ihnmein leben langrhythmisch bebendund mozartden leichtlebigenin der trauermusikdas bluteine nebulisierende tonmonadein der spiegelbildlichkeitals mollgeschlechtder traum besagtees sei schwarzgottähnlichfließenddas treibendehinter den gedankendas geheimnisdes general bassesthalia musengleichlächelteist das der ewige kampflicht und dunkelheites leuchtete doch so helldie kerzedie dunkelheit ertrug es nichtund wischte darüberwie ein schwarzer vorhangden wir so zuziehenweil wir allzuoft des lichtesüberdrüssig sindsehr aufgeklärtsitzen wir dann im dunkelnund starren vor unsin richtung weisheitim stundenbuchwird vermerkt seinwem die stunde schlägtdannerst dannschlägtder gestundete schattenzuan der steinernen wandablesbar die zeitdie einem dannnochverbleibtim schattenreichdie zeiger unlesbardannich halteden sand aus den uhrendeinen sandin meinen offenen händenoffenen hirnich lese weiter undich schließedie augen auchund will die zeit aufhalten:steht sie?ich öffne die händeich öffne die augensie sind leeralles leerdie zeit?sie fließt wie der sandwie das wasseraus den augenaus den händenunsichtbarich höre aber die uhr tickenund sehe die zeigergeboren in der spiegelungdes abendlandesentdeckte er die fugeals ewige wiederholungdas wasser aber(als Element)war ihm ein verhängnisdie brückeals täuschungdarunter (dann) nurdie spiegelungund die ewigkeitdas spätwortdas angedeutete nurgezwinkertaus dem nicht geschriebenenbuch(im Leben?)verschenkt für immerim lesenichtsim scheinwerferlicht blau und rotin der apsiswo jahrzehnte heilige wortean königegesprochen wurdenstanden wirund lasen fremdes vertrautin liebemit kette und kugel am fußlaut und schweißüberströmtnackt tanzender silvaner holte unsin die wirklichkeit emporwir trugen maskenund verzogen den munddie atmende zahl 2 x 3die hand noch zitterndbarock behandschuhtdie geräusche der schriftein billett von ihrer handin eiledabei orthographisch viel falschesverkündetedes niederen herren freiheitvon jetzt an als barondie krone im wappen war gesichertman schrieb das jahr 1761und frühe schneeflocken fielenfür viele ein geheimnis bis heutedoch ein spieldenn es fiel ihr leichtin fremder stadt mich windendstieß ichin einer blauen eckeauf den vogelden seltenenl’oiseau dans l’espacebronze marmor sandsteinfür mich goldmaiastradie einen tiefen schatten wirftfür vieleder vogel überraschtein seinem marmornestweit installiert im raumweißer hingegen graudas nest aus holz und stein und wasserdas zuhause des urvogelsdie unendliche jetzt als sockeldaraufdie unübersetzlichedie unübersetzbaredie unübertragbaredie maiastraAUS dem Zyklus: Alternative kleinteuflische MiszellenAls Brukenthal in Berlin war, traf er auch den Preußenkönig Friedrich II., berichten alle seriösen Historiker. Da er mit dem Monarchen nicht Französisch sprechen wollte, dieser aber nicht einmal mit seinen Windspielen Deutsch sprach, beschloss Brukenthal den Souverän in seiner siebenbürgisch-sächsischen Mundart anzusprechen.Gewöhnt mit seinen Siedlern zu parlieren, dachte der König, er habe es mit einem holländischen Bauern zu tun, griff in die Rocktasche und schenkte ihm drei Kartoffeln mit den Worten: Diese sind Gold wert.Mit großem Pomp fand die Initiation statt. Er war nun Eingeweihter. An einem einzigen Logenabend vom Profanen zum Lehrling aufgenommen und gleich danach zum Freimaurer-Meister erhoben!Wenige Tage danach fand abermals ein Logenabend statt. Pünktlich klopfte er an die Pforte, sagte auch pflichtgemäß das Passwort, das ihm beim Eingang gefordert wurde. In der großen Eingangshalle erblickte er eine weibliche Person, die, versteckt hinter einer Säule, ihm Zeichen machte. Er ging hin. „Katharina mein Name“, sagte sie, „ich bin hier bei der Herrschaft im Dienst. Habe gehört, dass der Herr aus Leschkirch kommen. Ich hingegen aus Agnetheln. Kommen Sie doch mit mir in die Küche und erzählen mir Neuigkeiten aus der Heimat.“ Sie öffnete eine geheime Tür und beide verschwanden. Am gleichen Abend wurde die Loge auf Maria Theresias Befehl von Soldaten überfallen und sämtliche Freimaurer verhaftet. Brukenthal war nicht dabei.Abermals waren viele Gäste an Brukenthals Tafel im Frecker Schloss zugegen. Sein französischer Koch dagegen befand sich in Wien, wo er auf Befehl seiner Exzellenz die neuesten Pastetenrezepte erlernen sollte. Den Hauptkochlöffel führte indes die böhmische Großköchin Libusa. Die vielfältigen Vorspeisen wurden mit größter Bewunderung goutiert, der edle Tokajer mundete auch sehr. Gute Stimmung stellte sich ein, man wechselte aus dem Ungarischen ins Deutsche und umgekehrt.Im Türrahmen erschien der Tafel­decker Seiner Exzellenz und kündigte den ersten Hauptgang an: Rehrücken. Jedem Gast wurde von der weißbehandschuhten Dienerschaft ein großer Silberteller vorgesetzt. Die Damen holten sogleich ihre Lorgnons hervor, um den unbekannten Brei, der neben dem edlen Fleisch kredenzt wurde, zu begutachten. Die Herren schwitzten unter der Perücke beim Betrachten der unbekannten Masse auf ihren Tellern. Leicht hüstelnd versuchte eine Dame zu kosten, verschluckte sich aber dabei. „Das ist doch ungenießbar“, sagte sie dem Baron Brukenthal, der gegenübersaß. Exzellenz war auch ganz verdutzt und sprachlos, da er die Speise noch nie gesehen, geschweige denn gegessen. Der freiherrliche Tafel­decker musste sodann die Großköchin herbeizitieren. Eine Zumutung sei das, sagte der Baron, und lief rot an. Ja, sagte die Großköchin Libusa, das mutet Seine Exzellenz seinen Bauern wohl zu. Das ist die von Seiner Exzellenz vielgepriesene Kartoffel. Diesmal als Püree zubereitet, das kenne sie noch von ihrer Mutter. Schmeckt gut!