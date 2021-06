4. Juni 2021

Iris Wolff ausgezeichnet

Für ihr Gesamtwerk erhält Iris Wolff den mit 5.000 Euro dotierten Eichendorff-Literaturpreis 2021. Die Preisverleihung findet am 26. September um 11.00 Uhr in der Stadtbücherei im Kornhaus in Wangen/Allgäu als Abschluss der 71. Wangener Gespräche statt.

Die Jury schreibt: „Iris Wolff beschreibt detailreich ausschmückend Natur und Landschaft, die immer auch seelische Landschaften ihrer Figuren sind, dabei fließen Vergangenheit und Gegenwart wie in einem Langgedicht zu einem breiten Strom zusammen.“



Erst im April war der in Hermannstadt geborenen Autorin der alljährlich vergebene, mit 15.000 Schweizer Franken dotierte Solothurner Literaturpreis für ihr Gesamtwerk zuerkannt worden; die Verleihung fand am 16. Mai im Rahmen der Solothurner Literaturtage statt.

