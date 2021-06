Jessica Wädt in der Reihe „Lebendige Worte“ (XV)

Jessica Wädt (*1991 in Schwäbisch Gmünd) studiert im letzten Mastersemester Anglistik und engagiert sich nebenbei im Bereich „Transhumanist Studies“ und im Space-Projekt der School of Talents an der Universität Stuttgart. Bereits in jungen Jahren hat sie ihre Liebe zu Wörtern und Sprache entdeckt und war in ihrer Schulzeit Teil der Theater-AG, des Schulchores und verschiedener literarischer und künstlerischer Projekte. Die Autorin besitzt eine tiefe Verbindung zu England und Skandinavien – Länder, die sie gerne bereist hat. Es sind aber nicht die Orte, die für sie so magisch sind, sondern die Begegnungsmomente mit Menschen. Die Autorin setzt sich für interkulturellen Austausch und für ein lebenslanges Lernen voneinander ein, insbesondere weil das Thema Reisen im siebenbürgischen Kontext untrennbar mit Freiheitsdrang und Selbstbestimmung verknüpft ist. Die Frage nach (Selbst-) Identität findet sich in ihren postmodernen Gedichten wieder.

Jessica Wädt. Foto: privat

Drei Fragen an Jessica Wädt

Danksagung und Erklärung zum Gedicht „Oleanderregen“

Oleanderregen

Ciao Șescu! (Let’s Go West)

Let’s Go West!

Lebensfreunde

Laut und Leise

Sie wurden als Autorin durch Ihre Leidenschaft zu Sprachen geprägt. Sie haben bereits zu Schulzeiten Englisch, Latein und Französisch gewählt – was begeistert Sie an Sprache und Literatur?Dass beides überrascht und sich ständig im Wandel befindet. Was noch vor hundert Jahren eine bestimmte Bedeutung hatte, wird heute durch andere Wörter ersetzt. Ich liebe die Spontanität der Sprache, die es erlaubt, diverser und inklusiver zu werden. Sprache schafft auch einen Raum des Gemeinsamen. Sie und ich und die Leser hier verstehen uns, weil wir dieselbe Sprache sprechen, obwohl wir zu jedem Wort ein eigenes Bild im Kopf haben. Faszinierend, nicht? Und wie schön ist es, wenn Sie an einem kleinen Ort irgendwo auf der Welt sind und Sie begegnen einem Menschen und unterhalten sich. Es sind diese Begegnungen, die frei machen. Weil man überall Freunde finden kann, ob in einem Buch, einem Gedicht oder in einer flüchtigen Unterhaltung.Welches Thema verbindet Sie mit Ihrem Leser/Ihrer Leserin?Intimität. Ich möchte, dass mein/e Leser/in einen Moment mit mir teilt, in dem sie in einen Teil meiner Seele blicken. Wenn sie mir im Text begegnen, dann begegnen sie auch sich. Wir verbinden uns über menschliche Intimität, Authentizität und Miteinandersein. Das erste Lesen eines Textes kann nie wieder wiederholt werden und ist ein einziges Mal präsent. Was danach folgt, ist ein Zurückgehen zu bestimmten Stellen. Man versucht denselben Moment zu erhaschen, weil er zu flüchtig war. Diese intime Flüchtigkeit ist, was uns Menschen so an Literatur fasziniert.Wieso bedient sich Ihre literarische Kunst gerade des Lyrik-Genres?Ich spiele gerne mit dem Metalevel von Lyrik, welches von homophonen Wörtern und metaphorischen Bildern lebt. Außerdem leben meine Gedichte als Produkt von Erinnerungen weiter. Viele sind dadurch entstanden, dass ich mich mit Menschen über ihre Lebensgeschichte unterhalten habe. Themen wie Identitätsfindung, Freiheit, Heimatgefühle und Zukunftswünsche sind in jedem von uns sehr präsent. Wörter verbinden nicht nur, sie gestalten. Ich spüre und sehe genau die Momente, die jemand mit mir teilt und es berührt mich. In dem Moment treffen wir uns und ich schütze das Gesagte, indem ich es abstrahiere. Die abstrahierte Erfahrung im Gedicht schafft es aber dennoch durch das bloße Gefühl ganz viele Menschen in ihrer Seele zu treffen. Lyrik braucht Spielraum, es bedarf aber auch der Dichtheit der Sprache. Lesen Sie bitte zum Beispiel die Lyrics von Bruce Springsteen – er ist ein Genie in diesem Bereich („One minute you’re here/Next minute you’re gone“).Das Gedicht ist meiner Oma, Anna Sedler aus Malmkrog/gelebt in Zied, gewidmet und allen Siebenbürger Sachsen und Sächsinnen, die sich in Gerüchen, Erinnerungen und ihrer selbsterarbeiteten Ernte wiederfinden. Ich möchte den vielen abgearbeiteten Händen einen dankenden poetischen Händedruck anbieten. Für mich sind die Gerüche nach Erde und das Hacken im Garten eine unglaublich starke Kindheitsimpression. Meine Oma ist mir ein Garten voller blühender Erinnerungen. Ich schreibe, damit man die vertrauten Gerüche in Worten festhält, sie immer und immer wieder liest und sie in der eigenen Identität verankert. Ich empfinde es als großartiges Geschenk, dass solche Lebensgeschichten existieren, sie sind eine Sprudelquelle für meine künstlerische Interpretation.Die Blütezeit schlingt sich sanft um die Erinnerung.Der Duft der rosigen Blüten breitet sich aus wie das Meer,die Duftwellen schlagen leicht an die Nase,kitzeln und streicheln siesie kommen und gehensie gehen und kommensie sind aber nurweil einst jemand war.Es arbeiten zwei Hände für sechs.Und säen säen säen.Sie lassen die Samen flüstern undtief in den warmen Erdboden rieseln.Die Erde aus der wir geschaffen sind,riechtnach gestern, nach heuteund nach morgen.Das Tuch gebunden am Kinn,geschnürt zu einem willensstarken Knoten,die zwei Enden zeigen in verschiedeneRichtungen, wohin fließen die Gedanken?Irgendwo schöpft ein MühlenradWassertropfen,es knarzt und ächzt und trägtauf dem Rücken.Den Namen zeichnet das Mehlsorgfältig auf die Flächeverstreut ihn kreuz und quer,schlägt ihn zusammen,die Eier,die Hefe,das Wasser quietscht,das Mühlenrad dreht sich,Die Tropfen plätschern in derUmdrehunggeben sich die Handund formen sich erst einzelndann miteinander.Fleiß ist die Tugend der einsamen Kinder.Es arbeiten zwei Hände für sechs.Sie schneiden Schnitten auf Millimeter,das Messer trennt die Schichten,schneidet ein Muster in die gebackene Geschichteund hinterlässt eine Lücke.Die Schnittenstücke formen ein Geduldsspiel,doch dann drehen die Fingerden Tellerrand und lassen ihn schweben –vom Stück der Schnitteverschwindet eins im Mund,und noch eins und noch eins,der Teller leert sich,bis nur noch Krümelden Weg zur Sättigung zeigen.Die mühselige Arbeit blickt zweiAugenpaaren starr entgegen.Man spürt die sengende Hitze im ­Nacken,die Sense fliegt durch die Luft und zeichnetMuster ins Gras.Es riecht nach gestern, nach heuteund nach morgen.Der Baum senkt die Krone zu einer Verbeugung,wirft den Schatten zu,man ergreift ihn dankend,legt seinen Körper für den Momentab.Einen Augenblick brennt die Haut ­weniger.Sie ruht kurz im Menschsein.Atmet.In den Reihen stehen die Tomaten ­Spalier,sie neigen ihre Köpfeund warten geduldig,dass sie die Blätter entmachtenund dann ihren eigenen Wegeinschlagen.Das Brunnenwasser gluckst und ­gluckertim Eimeres ist eiskalt,es sticht an den Händen,die kurz im Eimer verweilen,verweilen soals ob sie nach Liebe suchten.Abends dannlockert sich das Tuch am Kinn,das Gesicht zeigt die Tagesspuren,die Müdigkeit sitzt tief in der Seele,sie ist immer dortsteckt festund rückt nicht abgestern, heute und auch nichtmorgen.Fleiß ruht nicht, er klopft an –an den Schläfenan den Augenan dem Herz.Es arbeiten zwei Hände für sechs.Unermüdlich.Sie wollen, weil sie müssen.Sie müssen, weil sie wollen.Ich bin teils dort, ich bin teils hier.Aber meistens bin ich meins.Ich bin die Blüte des Oleanders,die aus einer tiefen Wurzel entspringt,gestern, heute und morgen.Und ich regne hinab,so tief,so willensstark,dass die Wassertropfen mich einschließen.Wörter,mit Fingern aufangeschlagenen angelaufenenScheiben geschmiert.Ein Blick des Bösendarauf gerichtet,die englischen Buchstabenerheben ihre Hände undrufen Freiheit.Auf der Wache.Ein wachsamer Blick,verstohlen,Papiergeraschel,Vorwürfe,verdrehte Wörter,ein Vergehen?Das ausgefüllte Papierfestgehaltene Fetzeneines Wunschmoments,Schnipsel und Fragmentevon dem was Wörter sagenoder unwahr?Geschmiert mit Lächeln und Freude,still geschmiert auf Fahnensteht in Gesichtern leuchtend,ein Zug in Richtung –freie Wörter.Gedanken nur gedacht,nicht gesprochen,überall wachsame Augenpaare,schauen durch Wände,hören den Atem,wittern die unsichtbareVerschwörung,die den Kopf noch nicht verlassen hat.Türen und Wände,rücken und drücken auf Köpfe und Körper.Ein Versprechen,von der Seele geschmiert,gezeichnete Gemüter,aberoffen rebelliert,weg,Aufbruch!weg,Aufbruch?Der Blick verblasst,die gewagten Buchstaben feuerrotim Himmel gemalt,Wolken gerichtet nach Westen,ziehen und ziehendie Gedanken weg von hier.Die Angstdort gelassen,wo der Finger das nackte Glas ­berührt hat.Man kann Dunkelheit nicht nur nachts finden,man kann sie im Herzen tragenBereits Kinderfüße,die den Schmutz der Vergangenheitan den Sohlen aufsaugen,können schweren Schrittes kaum ­vorankommen. Die Hitze des Sommers brennt,die Steine pressen sich zwischen die Zehenund schneiden kleine beinahe unsichtbareSchmerzen in die FüßeDie Kinder spüren ihre Füßeund den unsagbaren Hunger,den sie tragenHunger trägt man auf der trockenen Zunge,man trägt ihn in den Händen,die gierig nach mehr suchen,man trägt ihn in den Fasern der ­Kleidung,die manchmal wochenlang nach Schmutz riecht,aber nach Essen schreit.Die Kehle aber bleibt stumm,das Essen muss für alle reichen,ohne dass man einen Handrücken auf dem Gesicht spürt.Zwei Gesichtertreffen sichirgendwo zwischen Stirn und Augen.Bei beiden zeichnet sichein freches Grinsen ab.Ihre Fußsohlen laufen auf der Straßeim Trapp,im Gleichschritt,ihre Gedanken verschaffen sich ­Einklang,teilen sich so wie sie sich gegenseitig genugsind.Nichts zu haben bedeutet nichtnichts zu sein.Denn gemeinsam sind sie alles.Zwei Füchseauf der Straße,die mal ein Ort der Ankunft undein Ort des Verlassens istSie laufen manchmal gemeinsam undstehlen hier und da etwas.Einen BissenKnabbern lange daran und schwimmendann gemeinsam im FlussZwei Füchse.Die Höhle, die sich beide im Kopf gebauthaben, ist frei von dem Geschmack nach Angst.Es riecht nicht nach vergangenem Schmerz.Sie sind auf Lebenserkundungen,erkunden das Leben so wie es ihnen beliebtWas hat die Natur nur für einenrauschenden Schutz zu bieten.Sie lässt eintreten, wer eintreten möchte.Sie ist eine barmherzige Herberge für Barfüßige.Sie ist Heimat für Lebewesen undihr Wesen ist grün,so immergrünwie der Himmel nachts dunkeltIn der goldgelben Sonne tragen die Füchse ihr Kleid,den Hunger nicht bei sich,aber dafür ihren jugendlichen Leichtsinn.Der Sinn steht einem freilich oft freiund leicht nach dem, was Geld kaufen kannEinst hatten sie nichts außer sich,doch Freiheit hat ihren Preis.Wenn man nach Größerem fischt,vergisst man manchmal das kleine Glück.Heute wahrscheinlich würde der Fuchs demanderen die Hand reichen, ihmsagen,dass er anders und klüger handeln solle,so wie es ihm sein Wesen auch zu sein scheintDer eine Fuchs würde,den Schalk im Nacken,dem anderen ins Ohr flüstern,dass er wohl eine Scheibe Speck ­auftreiben könne.Der Geruch nach einem gemeinsamen Essenliegt in der Luft und immer noch in der NaseEs gibt einen Ort, an dem beidesich selbst getragen haben,nicht Hunger auf trockener Zunge -Sie haben geschickt eingefädelt,wo sie Nadel und Faden fanden und das Kleid,das sie genäht haben,hängt immer noch dort, wo man Liebe findetSie waren Brüder,zwei Füchse,deren Pfotenabdrücke ein Leben langnebeneinander liefenUnd horcht man der Natur der Dinge,dann kann man die Schritte im Staub hören,ein Lachen inmitten der Familienhöhle,man riecht das Benzin der Fahrtenins Blaue,spürt die warmen Händedie unzähligen Male auf den Ohrendes Fuchses lagen,ihn streichelten und ihn im Herzen umarmtenMan kann Helligkeit nicht nur tagsüber finden,man kann sie auch im Herzen tragen.Die Mutterwolke gebärt sich,sie öffnet die Arme,und haucht ihr Herz in meines.Heimat.Dort wo die Wurzeln die ErdeFesthalten, dort wo das Lebenrichtiger erscheint.So erstaunlich, dass du michNie gekannt unddoch erkannt hast.Berühre mich auf den Liniender Menschen, die zuvor den Bodenbetreten haben.Dein Reichtum liegtin meiner Seele.Liegt in meinen Gedankenund meiner Liebe zu Dir.Heimat.Auf dem Weg zu mir.