Der Banater Schriftsteller und Dichter Horst Samson in der Reihe „Lebendige Worte“ (XIX)

Horst Samson, geboren am 4. Juni 1954 im Weiler Salcimi (Bărăgan/Rumänien), Lehrer, Journalist. Er emigrierte am 6. März 1987 in die Bundesrepublik Deutschland, lebt heute als freier Autor in Neuberg bei Frankfurt am Main. Veröffentlichte zwölf Gedichtbände, u.a.: „La Victoire. Poem“ (Lyrikedition 2000, München 2003, Hrgb. Heinz Ludwig Arnold), ferner im Pop Verlag Ludwigsburg: „Und wenn du willst, vergiss“ (2010); „Kein Schweigen bleibt ungehört“ (2013), „Das Imaginäre und unsere Anwesenheit darin“ (2014); „Das Meer im Rausch“ (2019), „In der Sprache brennt noch Licht“ (2021), ferner „Heimat als Versuchung – Das nackte Leben“, Gedichte, Prosa, Interviews, Essays, Kritiken (2018).

Horst Samson. Foto: Edda Samson

SICH EINRICHTEN IN DER ZEIT

UNTERWEGS

DAS MEER

AN PROMETHEUS

SCHWEDENECK

DER LETZTE ZUG

RUMANIA BY NIGHT

EDOMS NACHT

PÜNKTLICHER LEBENSLAUF

MITWISSERSCHAFT

IN DEN URNEN

IN DER ZELLE DER EXILS

DIE FREMDE

IMAGINÄRE STUNDE

STERNENTAUCHER

DER FISCHER

ABEND AUF KRETA

WEISSE NACHT

ICH WERDE WASSER TRINKEN

ALGORITHMUS DER NATUR

Mitherausgeber: Salman Rushdie: „Die Satanischen Verse“, Artikel 19 Verlag; „Pflastersteine. Literarisches Jahrbuch des Adam Müller-Guttenbrunn-Literaturkreises“ der Schriftstellervereinigung Temeswar/Rumänien; Herausgeber der Anthologie „Heimat – gerettete Zunge. Visionen und Fiktionen deutschsprachiger Autoren aus Rumänien“, Pop Verlag Ludwigsburg, 2013.Nationale und internationale Literaturpreise, u.a.: Lyrikpreis des Rumänischen Schriftstellerverbandes 1981; Preis des Literaturkreises „Adam Müller-Guttenbrunn“ der Schriftstellervereinigung Temeswar 1982; Stipendiat des Deutschen Literaturfonds Darmstadt 1988/89; Nordhessischer Lyrikpreis 1992 der Europa-Akademie Eschwege, der Stadt Eschwege und des Werra-Meißner-Kreises; Förderpreis des Lyrikpreises Meran/Italien 1998; 2007 ausgezeichnet für „Das schönste deutsche Delfingedicht“ von der Gesellschaft zum Schutz der Delfine, der Zeitschrift „Das Gedicht“ (München) und Rewe-Touristik; Stefan-Jäger-Ehrenmedaille des Demokratischen Forums der Deutschen in Temeswar (2014); zuletzt Gerhard-Beier-Preis der Literaturgesellschaft Hessen (2014).Gedichte des Autors wurden ins Englische, Französische, Rumänische, Schwedische, Serbokroatische und Ungarische übersetzt. Mitglied im Internationalen P.E.N. (2006-2014 Generalsekretär des „Internationalen EXIL-P.E.N. – Sektion Deutschsprachige Länder“), Mitglied im bundesdeutschen VS und im Rumänischen Schriftstellerverband.Es ist spät. Wir schaufeln den SchneeAus den Augen. Der Winter ist der FachmannFürs Altern. Die Tage sind kürzerAls ein Bleistift. Es wird schonFrüh dunkel. In den KöpfenHausiert die Vergänglichkeit und die AngstVor dem Schlaf. Wach liegst duNeben mir auf einem Leintuch so weißWie ein Stück Papier. Im DunkelnSchlägt die Haut Funken. Es knistert,Dann wird es still. In der SpracheBrennt noch Licht. Und ich höre dich atmenIn meinem Gedicht über das UnsichtbareUnd das Sichtbare darin.(2017)„Heimreisensind immer länger als Irrwege,länger als ein Leben …“Bei DaoDu und ich wir treibenFlussabwärts. Es ist eine ReiseOhne Grund. WirSchlagen den Sonnenuntergang auf,Unser Buch. FahrenDie Antennen aus und bereiten uns vor.Die Abendglocken leitenUns auf unbekannte Wege.In den Obstgärten leuchten dieBirnen heller als dasParadies. Nie kommen wir dort an.(2016)Für Marie-Elisabeth LüddeAm Strand harren sie aus, streichholzklein,TreibenIn Gedanken hinaus ins rotgeränderte Auge.Es ist der HorizontDie Zündschnur,Die ihre Köpfe in Brand setzt.Sand rinntDurch ihre Körper. Sie wartenGelassenAm Fuße des Lichtkreuzes über dem Wasser. Sind esPiraten? Sind es Gerechte?Keine Regel kennt der streunendeWind,Der kommt,Der geht.Sie sind jung, und sie sind alt, undSie haben das Meer erreicht!Regen beschäftigt mich,Hinterhältiges Wasser,Niederschlag von oben, ausDen Wolken – eine Chiffre,Durch die Götter den GlaubenAn Himmlisches auf die Probe stellen,Die Schwerkraft prüfen und uns,Ob wir uns fügen, beugen,Ihrem Diktat. Ich warne, sieSind brandgefährlich,Löschen nicht den Durst in uns,Nur das Feuer.(2016)Saukalter Wind zerbrachBäume. Kein SternLeuchtete, alle SicherungenWaren durchgebrannt.Gott fluchte über dem Meer und schrieNach einem Elektriker,Aber ich hatte zu lieben.An der warmen Brust lag mirEine Sirene. Herrlich roch sieNach Fisch und nach Algen.Vor langer GleiszeitMitten auf toten Schienen,Du weißt das, wir hieltenIm zerbrochenen Land,Sahen Köpfe fliegen undFliegen auf dem verirrtenBeispiel. Die Farbe Grau stankZum Himmel und war über allenTagen. Der letzte Zug fuhrBei strömendem Leben.Für Ludwig Fels und Guntram VesperUnaufhaltbarWächst in den WörternDer Tumor. Am ZwetschgenschnapsHalten wir unsFest: FremdSein in der eigenenHaut! Angst vorUnd das vergriffeneLand – MordIn zahlreichenAuflagen! MenschenVerschwinden wieDer DuftVon billigstemEau de Cologne.Je t’apporte l’enfant ...Stephane MallarméDie Spitze des ZirkelsIm Tod. Du ahnst den Kreis,Die Geologie des VerratsBis in die NervenZellen. Im Lichtkegel flattertDas Herz. Schweigen tropft ausDem Lande,Und Blut. Was nochBrennt in der NachtIst flackernder Mohn,Was noch blieb von EdomSind Silben im HirnUnd Folterblumen,Die wuchern ohne Lärm.Meinem Vater gewidmetNachts setzt sich VaterDen Stahlhelm auf,Steckt sich ein GebetbuchIn die BrusttascheUnd fährt mit einer schwarzen NSUDurch ein Minenfeld bei NarwaIn Richtung Leningrad.Morgens um fünfIst er wieder da.(1983)In Erinnerung an Paul CelanIn den Gärten brennenDie letzten Birnen und Gott entkleidetReihum die Bäume. Der Tod, sagt ­Tolstoi,Ist zu Ende. Und wir kehren zurück,Nach Hause, in unsere fremde Erde, bastelnGeschenke an die Aufmerksamen. Der jüngste TagBleibt eine fixe Idee, eine kalteSchulter des Abends. Stille schlägt unsIns Gesicht vor dem Abgrund der Wörter,Mit denen ich eben noch sprach.(1990)„Gedichte, das sind auch Geschenke – Geschenke an die Aufmerksamen. Schicksal mitführende Geschenke.“ (Paul Celan – Brief vom 18. Mai 1960 an Hans Bender)Nichts bedeuten, nichtsWas wirklich Sinn machenWürde draußen, im JenseitsDer Vaterländer, wo dasLeben in Verliesen dahintropft,Die Selbstgespräche in Galerien,Und immer wieder Angst,Uralt wie eine Ikone und vollerRisse. Nachts erpressen wirVon uns GeständnisseÜber Gott, die Welt undNichtige Worte, ErinnerungenÜber unsere Zeit in den Urnen.(2010)Es wächst im Lager nachts ein LandWie Unkraut hoch: So war’s, ganz andersWie wir wissen, wird es vielleicht malGewesen sein, wird Farbe jetzt daheimUnd Imagination, wird vorgestelltes Schrein.Die letzte Zeit im Weitergeben halber WörterHinter vorgehaltener Hand – vielleicht ein LebenTotgelegt, verscharrt im Sand, das sich bewegte nochAuf dem Papier, versprengt wie wir.(1987/2012)Die Köpfe, schreibe ich, sindUnterwegs, an den RandDer Fremde. Sie riecht von fernExotisch,Nach Mandeln, Christstollen und Korn,Musik und aus der NäheNach NotenAus dem KummerkastenFür ein Requiem über Vertreibung,Verbrechen und das ZerbrechenDer JahreUnter der abnehmenden Kraft desMondes, auchÜber das Unerwartete, das ErlöschenDer Farben auf der Netzhaut,Voller Splitter,Verlorenes, das im AugapfelAufscheint, Delilah, kurz glänztWie das Vermächtnis des Nasiräers,Gereift im GewebeVon Liebe & Verrat, immerLesbar, die schöne Iris, glühendLicht aus ihr, das mirDie Pupillen weitet vor so viel Anmut,Die ich sehe, wieSie fliehtIm „Städel“, mit der Trophäe im Triumph,Mit Haut und Haar und Schere,Wie Rembrandt sie gesehen hatAm Tag der Blendung.(2020, nach einer alten Notiz)„Wir schälen die Zeitaus den Nüssen …“Paul Celan, „Corona“UnschuldigBlicken wir aufDas wechselhafte MeerAus SpiegelUnd Himmel. Der stecktVoller Bilder,Die sich verdunkelnIn der Erinnerung.Gott ruftDie Seelen zurückAus den WolkenRieselt AscheVerlorenerGewissheiten,VerbrannterSehnsüchte nach LebenVor dem Tod.Der HerbstMacht sehend.Er lehrt uns an BlätternDie Zeit. Wir beugen uns tiefÜber Nüsse.(2019)Mein Zeuge ist der leere Himmel.Jack Kerouac (1922-1969)Ein leises Rauschen töntDurch die Nacht,Von den Pinien weht GezirpeUnd der Geruch von Harz.Dann ist es still wieIn einer Auster. BerauschtLiege ich in einem Märchen,Neben der noch warmenGitarre und einerFlasche Saint Emilion,Grand Cru classé,An der Westküste Frankreichs,Höre der Brandung zu,Beobachte den in Sucht und SilberGetauchten Atlantik,In dem Sterne mit Elfen baden.(2019)Er gibt nicht auf, versuchtMit seinen Netzen das MeerEinzufangen, die lautlosUnd imaginär dahinfließendeZeit will er wie einenRiesenfisch ins Boot ziehen,An dem seit ewigen GezeitenDas Meer nagt und der WindZerrt, zwei KettenhundeIn mechanischer BewegungRund um die Uhr,Die ihn Zeit seines LebensBegleitet haben und die erSeit Jahrzehnten kennt, denen erDennoch nicht über den Weg traut.Jedes Mal wenn er die NetzeEinholt, die zappelnden SilberlingeBetrachtet, in der Sonne glitzerndeSekunden, Beifang, den er zurück wirftIns Meer, weiß er, er ist wie sieGefangen – eines Tages, wird erDraußen bleiben, für immer.(2016)Die Ziegen schlafen, die uraltenDörfer, die Feigen, ZypressenUnd Pinien, das LichtDes Tages ruht. Am Himmel weidetDer Mond Sterne und Wolken. Weit weg,Bei Psychro, schläft ZeusMit Europa. Und in der DunkelheitWühlt das Meer. Die Brise kühltDen Kopf, den Lyrarakis KotsifaliUnd knorrige OlivenbäumeSchleichen durch die Nacht wie GestaltenAus griechischen Tragödien.Dein Haar liegt biblischAuf dem PolsterWie eine HerdeWilder Ziegen. Im FensterWeidet der MorgenDas Licht. Deine HautKühlt langsam ab. DeineStimme nochIm Ohr ziehe ichDie Decke überDein nacktes Bein und seheDir beim Schlafen zu.(2017)Aus der großen FreiheitIst nichts geworden,Immer wieder wird die SpracheEntführt, werden Sätze vergewaltigtWörter gefoltert, StrukturenDurch falschen SatzbauAngeprangert, Utopien torpediert.Wir zerbrechenAm Menschlichen, an LuxusUnd edlen Parfüms, ZärtlichkeitIst eine illegale Praxis,Ein Versuch,Sich zur Wehr zu setzenGegen Gewalt und VerschwiegenheitÜber die Heimat als Fußfessel.(Leipzig, 2019)Ein blauer Tag, September.Die Pracht des SommersNoch einmal. Wir sindZeugen des Lebens. Die ZeitDrängt, treibt die FarbenIns Laub der Bäume. Ein HauchVon Luxus liegt in der Luft,Glanz, Eleganz und der TodIst allgegenwärtig. Die BlätterSchmücken sich für den Wind.Gleich wird er sie abholenZum Tanz durch die Alleen.(2014)