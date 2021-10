26. Oktober 2021

70 Jahre Siebenbürger Blasmusik Stuttgart

Am 24. November 1951 wurde die Siebenbürger Blasmusik Stuttgart im Gasthof „Zur unteren Stadt“ gegründet. Im November 2021 wollten wir das 70-jährige Jubiläum feiern. Wegen der aktuellen Pandemie konnten leider keine Proben stattfinden und wir mussten die Feier auf nächstes Jahr verschieben. Die möglichen Vorbereitungen haben wir aber trotzdem vorangetrieben. So kommt eine Festschrift bald in den Druck und eine Jubiläums-CD konnten wir schon bei unserem ersten Auftritt in diesem Jahr, beim Hoffest auf der Alb am 18. September, vorstellen und anbieten.

Die vierte CD unseres Orchesters erscheint unter dem Titel „70 Jahre Siebenbürger Blasmusik Stuttgart“ und enthält eine Auswahl der beliebtesten Titel von unseren drei bisherigen CDs, „Neuer Schwung“ und „Wenn die Siebenbürger spielen“, entstanden unter der Leitung des Dirigenten Hans-Otto Mantsch, sowie „Grüß mir mein Heimatland“, Dirigent Reinhard Konyen, ergänzt durch zwei Live-Aufnahmen aus dem Jahre 1984, die Polka „Himmelblaue Augen“ und der Walzer „Schönes Heimatland“, beide Titel komponiert und dirigiert von Gery Schunn.



Die 20 Titel belegen die Bemühungen der Kapelle, den zeitgenössischen Anforderungen gerecht zu werden. Der Original Karpaten-Express hat sich unter dem Motto „Blasmusik mit Herz und Schwung“ der traditionellen böhmisch-mährischen Blasmusik verschrieben und man hört, dass wirklich schwungvoll und mit viel Herzblut musiziert wird. Neben den 16 Titeln mit traditioneller Blasmusik sind auch vier Titel in modernen Rhythmen zu hören, denn auch diese gehören heute zu Blasmusik und sind in einem abwechslungsreichen Repertoire unentbehrlich. Davon dürfen Sie sich gern bei unserem nächsten öffentlichen Termin am 8. Januar 2022 in der Festhalle in Denkendorf überzeugen. Wir hoffen sehr, dass unser Neujahrsball wie geplant stattfinden kann.



Unseren Erfolg haben wir neben einem immer wieder begeisterten Publikum zu einem großen Teil auch unseren Blasmusikfreunden zu verdanken, die unsere CDs käuflich erwerben und damit einen erheblichen finanziellen Beitrag zum Fortbestand unseres Vereins leisten. Dafür sind wir ihnen sehr dankbar und würden uns freuen, wenn sie uns auch weiter die Treue halten! Eine wesentlich größere Unterstützung erfahren wir von unseren zahlreichen passiven, fördernden Mitgliedern, die durch ihre Mitgliedsbeiträge unserem Vorstand eine gewisse Planungssicherheit verschaffen. Wir sind dankbar, dass wir sie haben!



Schlagwörter: Blasmusik, Stuttgart, Jubiläum, Kapelle, CD, Musik

