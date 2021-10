„Gherdeal“ – Porträt eines Dorfes

Auch die zweite Filmvorführung im Rahmen der Filmreihe „Siebenbürgen heute – eine europäische Landschaft“, die am 14. Oktober im Arthaus Kino Heilbronn stattfand, war gut besucht. Die Filmreihe ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim, Dr. Heinke Fabritius, der Kreisgruppe Heilbronn des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, dem Kinostar Arthaus Heilbronn und dem Deutschen Kulturforum östliches Europa und wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Die Kulturreferentin für Siebenbürgen Dr. Heinke Fabritius im Gespräch mit dem Filmemacher Thomas Beckmann. Foto: Jürgen Binder

Thomas Beckmann, einer der beiden Filmemacher, war 2001 mit einem Hilfstransport in Rumänien unterwegs. Er hat sich im Zuge dieser Reise in das Dorf Gürteln (rumänisch Gherdeal) verliebt und wusste, dass er wiederkommen müsse, um über diese Ortschaft einen Film zu drehen. Mit seinem Kollegen Martin Nudow hat er dann ein Jahr später dieses Vorhaben umgesetzt und im Oktober 2002 zwei Wochen lang einige der Bewohner Gürtelns mit seiner Kamera begleitet. Der Film „Gherdeal“ begeistert durch starke Aufnahmen und gibt Einblicke in die Geschichte einer Familie, einer Gemeinschaft und eines Dorfes, das aus mehreren Gesichtspunkten in einer Sackgasse liegt.Thomas Beckmann war vor Ort in Heilbronn und hat einiges über die Hintergründe zu diesem Film erzählt. In der anschließenden Gesprächsrunde hat sich das Publikum vor allem nach dem Verbleib der Hauptpersonen erkundigt, einmal mehr ein Beweis dafür, dass das Schicksal dieser Menschen viele im Kinosaal berührt hat. Mit einigen Personen aus Gürteln ist Beckmann noch in Kontakt, andere wiederum sind inzwischen verstorben. Und von einem der damaligen Hoffnungsträger weiß man nicht viel. Beckmann war seit 2015 nicht mehr in Siebenbürgen. Ein nächster Besuch ist längst überfällig. Ob dann ein „Gherdeal“ – Teil 2 entsteht? Man darf gespannt bleiben.

Jürgen Binder