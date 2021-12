Projekt „Siebenbürgen im Schlosshotel“: Danke für die Unterstützung im Jahr 2021!

Auch im Jahr 2021 kann der Schlossverein auf eine ereignisreiche Zeit zurückblicken und vielen Spendern DANKE sagen. Trotz des ersten halben Jahres in einem unfreiwilligen Stillstand hatten einige Menschen weiterhin Vertrauen in unsere Vorhaben und Projekte und haben sich mit ihren Spenden daran beteiligt. Wir danken allen Großspendern, aber ­genauso herzlich all denjenigen, die mit kleineren Summen zu der Verwirklichung des Projektes „Siebenbürgen im Schlosshotel“ beigetragen haben. Jede auch noch so kleine Spende hilft.

Karpatensteig mit Themenwand Karpaten

Kulturpatenschaften übernehmen

Als Schlosskünstler oder Schlossreferent mitwirken

Kleinspender ganz groß

Wir danken auch allen wissenschaftlichen Fachleuten, ohne deren ehrenamtlichen Einsatz die Inhalte der jeweiligen Themenwände nicht so professionell umgesetzt worden wären, allen voran Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, Prof. Heinz Acker, Dr. Dr. Volker Wollmann, Dr. Dr. Gerald Volkmer, und Dr. Hansotto Drotloff. Herzlichen Dank auch für die Hauptidee und Koordination der Projektbeteiligten an Heidrun Negura, für teils ehrenamtliches Design an Lucian Binder-Catana, für die Koordination mit Firmen an Dr. Axel Froese.In dem Bericht „Aktion Innenausstattung auf Schloss Horneck“ wurden die Spender dieses Projektes aus dem Jahr 2020 genannt. Folgende Spender haben 2021 zweckgebunden mindestens 5 000 Euro gespendet und sind auf entsprechenden Spendertafeln im Schloss gelistet. Ihnen sei allen herzlich gedankt:Cembalo-Restauration: Marianne Acker und Prof. Heinz AckerJohann Schuster aus Kleinlasseln, Kurt OrendiWeinland Siebenbürgen – Gundelsheim: Felix Bogeschdorfer, Florian Bogeschdorfer Treppe Karpatensteig: Walter König, Inge und Hermann Schobel, Gerlinde Pechar, Hans Georg Bogeschdorfer, Transylvanian Saxons, Dagmar und Helmut Bonfert, anonyme SpendeAb 10 000 Euro haben 2021 zweckgebunden gespendet:Dr. Ortrud Graeser und Dipl.-Ing. Gerhardt Graesersind auch zukünftig möglich. Wir freuen uns weiterhin auf Unterstützung, da der Schlossverein keine öffentlichen Förderungen bekommt. Geben Sie bitte im Spendenzweck ihr gewünschtes Stichwort ein, falls Sie einen der folgenden Spendenzwecke wünschen:Es fehlen noch 20000 Euro für Treppe und Themenwand der Karpaten. Ab einer Spende von 5 000 Euro wird Ihr Name auf einer Tafel im Treppenaufgang im Schloss gut sichtbar gelistet. Die Themenwand wird realisiert, wenn das dafür benötigte Geld bei uns vorliegt.Wir haben Ideen und organisieren; Sie spenden und werden als Pate/Patin geehrt! Werden Sie KulturPate und spenden Sie für ein lebendiges Kulturprogramm im Schloss! In Einladungen, Festprogrammen, Plakaten, in der Presse gibt es Spenderhinweise ab einer Spende von 500 Euro. In der Veranstaltung werden Sie als Spender/Pate hervorgehoben. Bei größeren Events oder einem KulturWochenende können auch mehrere Kulturpaten einzelne Programmpunkte abdecken. Rufen Sie uns an, wir teilen Ihnen gerne unsere Ideen mit.Wir organisieren, geben ein vom Kulturteam ausgewähltes Programm vor, machen Werbung, Presse, Videos für Sie, sorgen für Qualität, bringen Ihnen Publikum und machen Sie bekannt! Sie als Künstler treten preisgünstig oder sogar, wenn möglich, kostenlos bei uns auf, falls es Ihr Geldbeutel erlaubt! Ansonsten versuchen wir für Sie Kulturpaten zu finden!Viele Kleinspender helfen ganz groß und sind immer erwünscht! Jede kleinste Spende trägt zum Gelingen unserer Projekte bei! Folgendes Konto „freut“ sich auf Ihre Spende:Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V.Bank: VR Bank Dinkelsbühl eGIBAN: DE21 7659 1000 0000 0313 13BIC: GENODEF1DKVIm Verwendungszweck geben Sie bitte entsprechendes Stichwort, Namen, Wohnort, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, oder den Wunsch nach Anonymität an. Wenn für alle Angaben der Platz im Formular nicht ausreicht, schreiben Sie bitte eine kurze Mail an info@schlosshorn eck.de. Die entsprechende Spendenbescheinigung wird Ihnen zugestellt. Wir melden uns bei Ihnen telefonisch oder per Mail, um ein schriftliches Einverständnis für die Nennung Ihrer persönlichen Daten zu erhalten (Datenschutz). Gerne beantworten wir all ihre Fragen direkt. Kontakt: Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V.; Schloss Horneck; 74831 Gundelsheim; Tel. (0 62 69) 4 27 56 19; E-Mail: info[ät]schlosshorneck.de; Webseite: www.schloss-horneck.de