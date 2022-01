Am Samstag, 29. Januar, (Online/Zoom) findet in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“, Bad Kissingen, in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Institut für Nationalitätenrecht und Regionalismus (INTEREG), München, die Online-Veranstaltung „Aktuelle Minderheitenfragen in Europa“ statt.

Der Heiligenhof in Bad Kissingen

Programm

Vorgehensweise

Technische Voraussetzungen

Technik-Check

Das Jahr 2021 erwies sich für die Gesamtsituation der alteingesessenen Volksgruppen und Minderheiten Europas als ein Wendejahr: Die Europäische Kommission lehnte den über Jahre durch die FUEN (Föderalistische Union europäischer Volksgruppen) erstellten und durch die zusätzlich notwendige und erfolgreiche Unterschriftensammlung legitimierten Antrag auf eine rechtliche Verankerung fundamentalter Rechtspositionen auf EU-Ebene ab. Damit endet eine Ära insgesamt erfolgreicher politischer Bemühungen auf vielen nationalen und der europäischen Ebene, die 1979 mit dem Capotero-Bericht begann. Mit Fachleuten aus Theorie und Praxis sowie Vertretern der Betroffenen soll beispielhaft über die gegenwärtige Situation der alteingesessenen Volksgruppen und Minderheiten in Europa diskutiert und der Frage nach den Folgen der Brüsseler Entscheidung nachgegangen werden.Ab 9.00 Uhr: Ankunft im virtuellen Raum, Möglichkeit zum Technik-Check; 9.15-9.30 Uhr: Gustav Binder, Bad Kissingen, und Dr. Meinolf Arens, Geseke/München: Begrüßung, Einführung in das Thema, Vorstellungsrunde; 9.30-10.30 Uhr: Dr. Roman Roblek (FUEN, Berlin): Die FUEN und der Minoritiy Safe Pack. Ein Blick zurück und nach vorn; 10.40-11.40 Uhr: Katerina Kakasheva M.A. (Politologin, Skopje): Staats- und Gesellschaftskrise in (Nord)mazedonien im Zeichen von Corona; 11.50-12.50 Uhr: PD Dr. Ioannis Zelepos (Hochschullehrer, München/Bochum): Autochthone Minderheiten in Griechenland; 12.50-14.00 Uhr: Mittagspause; 14.00-15.00 Uhr: Dr. Marieta Schneider (Freie Historikerin, Leipzig): Vom Überleben autochthoner Minderheiten in einer Diktatur des 21. Jahrhunderts: Tscherkessen, Adyheier, Kabardiner im russischen Nordkaukasus; 15.10-16.10 Uhr: Dr. Davide Zaffi (Politikwissenschaftler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Südtiroler Volksgruppeninstituts): Die EU-Alternative zum Minderheitenschutz; 16.10-16.30 Uhr Pause; 16.30-17.30 Uhr: Dr. Meinolf Arens (Historiker): Minderheitenpolitik in Belarus seit 1991 mit Blick auf die gegenwärtige Situation; 17.30-18.00 Uhr: Gustav Binder und Dr. Meinolf Arens, Geseke/München: Schlussdiskussion und Auswertung der Veranstaltung.Die Moderation der Veranstaltung übernehmen Gustav Binder und Dr. Meinolf Arens. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Die Veranstaltung wird nicht aufgezeichnet.Für die Teilnahme an diesem Seminar ist eine Anmeldung per E-Mail bis zum Vortag der Veranstaltung bis 15.00 Uhr unter hoertler[ät]heiligenhof.de möglich. Am Vorabend der Veranstaltung erhalten Sie eine Einladungsmail von der E-Mail-Adresse webinar[ät]heiligenhof.de mit den Zugangsdaten zur Veranstaltung. Wenn Sie keine E-Mail von uns erhalten, schauen Sie bitte im SPAM-Ordner nach. Diese Adresse dient nur dem Versenden der Begrüßungsmail. Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail.Für die Teilnahme an dieser Online-Veranstaltung ist ein Endgerät (PC, Notebook, Tablet oder Smartphone) mit funktionsfähiger Webcam (Kamera) und Mikrofon oder idealerweise ein Headset sowie eine stabile Internetverbindung notwendig. Wenn Sie keine Webcam und kein Mikrofon haben, können Sie ebenfalls an der Veranstaltung teilnehmen. Die anderen Teilnehmer können Sie nicht sehen und Sie können keine Wortbeiträge geben. Alle können aber die Chatfunktion nutzen.Wir sind bereits 15 Minuten vor der Veranstaltung online und geben Ihnen somit die Möglichkeit zum Testen, ob das Einwählen über den Einladungslink bzw. Meeting-ID und Kennwort einwandfrei möglich ist. Beim Auftreten von technischen Problemen sind wir 15 Minuten vor Beginn unter der Telefonnummer: (01 70) 7 05 33 60 zu erreichen. Bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Wartezeiten kommt.