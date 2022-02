Die Banater Schriftstellerin Ilse Hehn in der Reihe „Lebendige Worte“ (XXVIII)

Ilse Hehn, Schriftstellerin und bildende Künstlerin, geboren am 15. Mai 1943 in Lovrin im Banat, absolvierte Bildende Kunst an der West-Universität Temeswar und war bis zu ihrer Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland 1992 als Gymnasiallehrerin für Kunst und Kunstgeschichte in Mediasch in Siebenbürgen tätig. Die Dozentin für Kunst lebt heute in Ulm. Von 2011-2022 Vizepräsidentin des Internationalen EXIL-P.E.N. Sektion deutschsprachige Länder.

Ilse Hehn bei einer Lesung am 16. Oktober 2021 im Haus des Deutschen Ostens in München. Foto: Lilia Antipow

Landung

Temeswar. Ein Befund

Die Heimat, die Zunge

Am Rande von Kairo

Sonnengott Re

Wir – Spiel der Gezeiten

Marmor / Florenz I

Es ist nicht der Tod / Florenz II

Sogno

Abend, romantisch infiziert

Aus der Vertäuung

Schreiben

Amnesie der Schrift

Februar 2022

1973 veröffentlichte sie mit „So weit der Weg nach Ninive“ ihren ersten Gedichtband im Kriterion Verlag in Bukarest; seither folgten 20 weitere Bände mit Lyrik und Prosa, zuletzt „Tage Ost – West“ (Gedichte, Pop Verlag Ludwigsburg 2015), „Ulm erleben“ (Fotografie und Prosa, Gerhard Hess Verlag, Bad Schussenried 2016), „Sandhimmel“, (Gedichte und Übermalungen, danubebooks Verlag, Ulm 2017) und „Roms Flair in flagranti“ (Prosa, Pop Verlag, Ludwigsburg 2020). Das Buch „Diese Tage ohne Datum“ mit Prosa, Lyrik und bildnerischen Werken der Autorin erscheint im Frühjahr 2022 im Pop Verlag Ludwigsburg. Ihre Gedichte wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, für ihre literarische Arbeit wurde sie in Deutschland und Rumänien mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Literaturpreis des Rumänischen Schriftstellerverbandes (2014) und dem Donauschwäbischen Kulturpreis des Landes Baden-Württemberg (Hauptpreis, 2017).mein Landkommt als Überraschung von Osten herins vergessliche Licht der Demokratierunter gehts rauf gehts dochimmer runterder Hofgarten der Politiker frisch gemähtman zählt die Euros aus dem Westenkippt Zahlen über falsche Köpfeich denke an Menschen Gesprächeunheroisch notwendigsenke den Kopf seh die Baumwurzeln anvor dem Flughafenausgeschlagen in SchattenSpätnachmittagApril(Rumänien 2010)“Der Winter hat uns warm gehalten, hülltedas Land in vergeßlichen Schnee, fütterteein wenig Leben durch mit eingeschrumpelten Knollen.“(T. S. Eliot „Das öde Land“)Eine Oper ist Zentrum imVerkehr der Gestendie Bäume haben anscheinend aufgegebenzu fragen wie Fuß fassen in diesen Zeitenzwischen Einkaufswagen hat man jetztPalmen gepflanztim Supermarkt addiert die Kassiererindas Verlangen nach Posten nach Arbeitihr geht alles so leicht von der Handunterdessen greifst du nach Klopapiernach Aprikosen und Salat ohneNachdenken ohne Sorge um KonfusionNimmt man den Schatten weg das Seufzenschlendert die Stadt aufrechtsteifbeinig wie StühleWände überlassen dir ihre Träume – ein Sackgefüllt mit Hühnerfutterdu betrachtest aus östlichem Fensterdie riesige Leuchtreklame FORTSCHRITTschaust nicht weiter hinaus als bis zum Ende derTragfläche ohne Flugticket in der TascheFarben vorsichtig gestreut kopfauswärtsTeile von Grün dem Aug entlassen schießen ins Krautein Stein wie ein Tier in der alten Stadtmauerunter seiner Zunge wuchsen die Jahre festDie Tageszeitung in der Handwir gehn ihr auf den Leim(2010)(Für Werner Kremm)Heimat – gerettete ZungeAch, du lieber Augustin – die Kunst am Randedes Nichts zu leben als sei alles in Ordnung.Monstranzäugig ein Ziborium – nenn esMuttersprache, Beinhaus, Fahnenstange,auch Marktplatz oder Rettungsboot,nenn es Gelächter, wo großäugige Wörter rollen,nenn es Ort jenseits der Wand.Der Tag süffelt maisgelbes Licht,verschmilzt mit dem Asphalt, mit der listigenHintertür der Zeitung Adevărulund über demokratischen Schlamm schiebtsich langsam das Roma-Gold:Paradiesäpfel mit leichtem Gewicht.Der Versuch, auf Füchsen zu reiten.Nichts mehr geht bis aufs Blut,die Pferde sind tot, es lebe der Gaucho,die Pampa verloren an den Westen.Ein schwachbrüstiger Server die Zunge,Leviathan aus Blech.(Rumänien 2010)Was nicht fragt sind Bilder in denFarben Ägyptens, Finger abflammenderBäume, Frachtensegler im Strom,was du denkst ist zerkratzte Traumschlacke imGelächter der Sprache, sie reißtMenschenschatten nicht auf, nichtMechanismen, Tabellen, Umsätze, Verträge,während ich notiere, wo ich bin,1. Februar 2010, zerfällt in Dinge dieStunde, sandig rauen Flugsand –Aufleuchten inmittenvon Staub.Sonne lässt Fetzen fliegen, amKehlkopf angetrocknet meine Zunge,der Tag verkauft, was ihm nicht gehört.Zieh Leine, Poesie!Wiegtest dich Gott in Sicherheit,nährtest die Himmelsbarke,in deinem Widerschein der Schädel desMenschen,Windbeutel, Sandtier,man fraß dir aus der Hand.Getilgt durch Schatten Zeit,nur dein Name blieb ungelenk aufrecht,blutleeres Zeichen, ohneScheu berührt inmitten der heutigen Sonne.Bilder, sich zurücklehnend im Stein,gegen Tageslicht betrachtet dieerstarrten Farben Braun, Ocker, Blau,während Bloßstellung sie einschneit wiegequälte Zungen.Mit einer Tageszeitung unterm Arm derMann neben mir,bewaffnete Soldaten, ihre Abtastblicke,Redensarten, aufgeteilt in Hirnhälften,flirrende Luft,Müdigkeit, aufgeschminkt im Schatten,Touristenbusse.Ein Stück Wüste glänzt irgendwo,als wär’s ein Schluck Wasser.(Ägypten, Theben-West)Zerfressen das Ufer – wehrhafter Rand derAusternmuschel.Gleich Botschaften krallen Wellen insFleisch der Felsen – Feinde, darüber einspinnenförmiger Himmel, der Dolch Sonne,dort Vögel, Decksteine, reglos auf den Klippen.Umarm mich, sagst du, drückst mein Knie anden Stein,ablesbar deine Küsse wie am gefälteten Gneis dieMetamorphose des Steins.Dickbäuchige Nester der Kormorane an den Klüften derFelswände, Inseln (augenklein) verschwinden im Dunstder Welle, im Gehör des Wassers,am Rand der Erde:Wir ergreifen den Mittag, das ertrunkene Land,Armor, Watt und Meer eingescannt in deiner Haut,zärtlich nass unsere Zunge, als wär’s ein anderes Leben,nicht eingeschlossen im Kern einer Traube,in der Haut der Schlüsselblume (matt unter der Oberfläche,ängstlich)wir – Spiel der Gezeiten.Die scharfe Klinge der Steine im Brennpunkt flimmernderHitze zeichnet das Abbild Weite –dieses Gleiten der Kähne, gelöst wieunsere Worte, herrenlos frei die Linie der Vögel.Am dünnen Seil hängt der Augenblick, schutzlos unsereHelle, die geöffnete Stunde, (doch) der Atlantik trägt denHimmel voller Weiterungen, vertraut sich selbst.Entflogen die Felder, ihr buntes Harlekinskleid, jederFlicken durch windenüberwucherte Erdwälle gegen denanderen abgesteppt, fern der träge Schritt bretonischerKühe, die dampfende Senke Land –Gewohnheiten der Krebse zwischen der Last der Steine,die Küste stößt mit roten Granitzähnen ins Wasser,zersplittert Zeit;manchmal bringt das Meer seine Schwächen mit,in Gebärden, empfindsam,als gäb’s einen Beweis für sein Geheimnis, als wöge esLicht, zerstäubt in stürzendes Silber.(Für H. S.)Unser Fernsein miteinander am Rand möglicherWälder, mit Adern durchzogen wie Blätter,löwenköpfig die Stadt, ein Sarg aus piatra dura;Liebende aus echtemMarmor, ohne die Gnade der Wärme,des Bettlers abgewetztes Fell,an den Brüchen spielt das Licht mitverirrten Hautflüglern.Für einige Stunden schlägt die Sonne Rad,kocht Gelb über unseren Lungen, versiegelt mit Kupferdie Risse. Du meidest schmale Gehsteige, deinleises Schnaufen in der Hitze – ein viel zugroßes Tier im Asphalt, dasAug, eine Baumöffnung, atmet nervös.Der Arno führt Holz,Regenzeichen.Ein brauner Wasserfaden – verdunkelter Schutz,Einsamkeit von Monaden.Den Zünder suchen unter der Haut,zu verstehen das Erinnerte, Hölle, Fegefeuer, Paradies,unter Dantes verzinktem Lorbeer.Längst hat die Stadt uns vergessen,undeutlicher Rest wir, grauer Belag,flache kleine Wellen über staubigem Stein, Touristen.Akrobaten auf der Piazza della Repùbblica, zu ihrenFüßen das Stundenglas aus Jetzt und Sofort, Münzen darin,Taschenhändler am Rand der Szene, Algerier vielleicht,versprüht vom Leben – durch den Abend wie Fledermäusewerden sie huschen, ihre Angst eine anwachsende Spirale.Um uns verkrusteter Glanz Domfassade, daneben GiottosCampanile, angepflockt in der Hitze. Kühle der Schläfe – dasBaptisterium, weißgrüne Hirnströme, Geometrie.Vor dem Palazzo Vecchio Kopien, nackteSieger, Bühnendekoration, Hochzeitsgäste, ausgeblichen,unweit lümmelt Ponte Vecchio, auf Sommer poliert, darunterArno im Schlamm, das Gesicht nach unten.Kaum vernehmbar die Funksignale der Farben in Kirchen,den Uffizien, Bilder, panzerverglast, von Checkpoints bewacht,Dantes Haus schattengestreift, Piazza Santa Maria Novellaentzündet durch Licht, im Bahnhofsrevier Postkartenverkäufer,Nutten, einige Bäume, Tristesse des Ortes.Nach 23 Uhr fällt der Abend in sich zusammen,über uns das Gesicht der Stadt, abgeschminkter Himmel ausihrer Mundhöhle linst. Wir erreichenPiazza Santa Elisabetta, Hotel Brunelleschi, steigen in denbyzantinischen Turm, hohlen Kolben aus Stein, sechstesJahrhundert, Nacht schneit uns ein,traumverstümmelt, ganz von dieser Welt.Es ist nicht der Tod, der uns schreckt.„Über der Seele das unnütze FlatternDessen, was nie war noch sein kann, und alles ist.“(Fernando Pessoa „Er Selbst“)Nackt das GesichtFarben der Nacht loseSchlaf – ungesicherte SpurLandschaft fährt in mich einvon innen gehört dasGeräusch des Wassers schäumendGeisterschiffewirre Taktstöcke in meinemRippenlichtDie Nahtstellen offenfall ichaus jeder Spracheaus allen Häusern die ich nicht bautevon allen Gartenmauernauf denen ich nie kletterteTraum –unübbar wie Kindheitwie der Tod(Vieste, Apulien)Die Sonne heuteihre angemalten Lippendas habgierige BrennenNun hat sie ihren Flammentaumel eingestelltWir tropfen den Tag zu mit flügelsanfter Zärtlichkeitschlucken Austern wie verführte Engelspülen den Mund mit rotem SamtDer Uferhangsein Schaumleibdie Zuckungen der Sterne(Cancale, Bretange)Nebel über Klang von Wolkendas Stimmenregister letzter Farbenzeichnet Denkfiguren in die Luft verlischtNachhall von SchriftDieser Eindruck man hätte Zeiteine Spur hinter sichZwischen dem bezeugenden Bleistiftund dem Unaussprechlichenlegst du dich in die Schrift,in ihre Schattierungen,sie durchdringt die Haut deiner Wörter, inHelle, Dunkelheit, Wunden undRegenbogen –du kleidest dich tintenblau,in WasserklarheitWasserrauchZärtliche Schreibschrift, Schrift des VerschwindensÜber deiner Milde heute Überwachung, Bildschirm,Buch gibt sich online, gibt sich süßem Handel hin imKartenzimmer digitaler FreaksBuch wird E-BookDoch nicht vergessen unsere papiernen Geheimgärten,unsere heimlichen Liebschaften, unsere nächtlichen Freunde,Leben, das keimt in den Tiefen der Zeilen,das entspringt den Arabesken gezeichneter BuchstabenSchrift – Geburtsort, Dorf meiner SpracheErinnerungen an das Dorf, an die sprechenden Hüllen,an all die verborgenen Winkel, verloren heut imTreibsand der TastaturDieses in das Jahr gestoßene Speer,diese Angsttrunkenheit, die verletz-ten Umarmungen, diese vergiftetenCantabile der Herzharfen, dieseLeere in den Trittstellen derTage, in den Schlupfwinkeln derRäume, wo wir uns am sicherstenglaubten, diese Flucht in denTreibsand Erinnerung, jener Puls-schlag entlegener Tage, dasParadiso, wohin man flüchtet,sich fragt, was ist gewiss, außerdem Veilchen, das wild aus derBrust des Winters sprießt, sichhinwegsetzt über die Narbender Erde.