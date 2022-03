Kultur auf Schloss Horneck - Schlosskünstler und Kulturpaten machen‘s möglich

Der Schlossverein plant ab 1. Mai 2022 einige Kulturveranstaltungen, die komplett ehrenamtlich organisiert werden. Öffentlich werden die Veranstaltungen – falls überhaupt – nur zu einem kleinen Teil gefördert. Umso wertvoller sind Schlosskünstler, die auf ihre Gage verzichten, und Kulturpaten, die die Veranstaltungen finanzieren.

Eybler-Trio Nürnberg anlässlich eines KulturWochenendes des Schlossvereins. Foto: Jürgen Binder

Von Maifest bis Weihnachtsmarkt – ein buntes Kulturprogramm

Im Dezember 2021 startete der Schlossverein einen großen Aufruf, um Schlosskünstler und Kulturpaten zu gewinnen. Was genau steckt hinter diesen Bezeichnungen? Kulturpaten suchen sich aus dem reichhaltigen Festprogramm eine/n Künstler/in oder Künstlergruppe aus und unterstützen diese finanziell. Als Schlosskünstler werden jene Künstler geehrt, die bei Auftritten im Schloss auf ihre Gage verzichten. Sowohl Kulturpaten als auch Schlosskünstler bekommen eine Urkunde als Dank für ihren wertvollen Beitrag. Sie werden bei Berichten über die Veranstaltung in der Presse und in den sozialen Medien genannt. Falls es sich um Unternehmen handelt, wird auch dessen Logo auf den Festprogrammen abgebildet. Die größte Motivation dürften allerdings strahlende Publikumsaugen, glückliche Künstler und zufriedene Besucher sein.„Wir freuen uns sehr, dass wir bereits einige Schlosskünstler und Kulturpaten gewinnen konnten, die einem breiten Publikum in dieser wunderschönen Kulisse einen tollen Kulturgenuss bieten möchten“, sagt Heidrun Negura vom Kulturteam des Schlossvereins, das die Veranstaltungen ehrenamtlich vorbereitet. Weitere Unterstützer sind jederzeit willkommen – das gilt sowohl für Mitwirkende im Schlossverein, als auch für Schlosskünstler und Kulturpaten. Neguras Aufruf: „Alle, die mit uns etwas Wertvolles auf die Beine stellen wollen, bitten wir, sich beim Schlossverein zu melden – vorab schonmal unser herzlicher Dank.“Für das Jahr 2022 lädt der Schlossverein zu den unten angeführten Veranstaltungen ein. Es handelt sich um eine grobe Vorplanung, die von der Pandemielage, den Vorschriften und der Finanzierung abhängig ist. Die Festprogramme werden im Detail rechtzeitig bekanntgegeben.– Sonntag,11-16 Uhr Mit: Siebenbürger Blaskapelle Nürnberg und Tanzgruppe des Kreisverbands Nürnberg, historische und bauliche Schlossführungen, Flohmarkt des Schlossvereins mit Bildern und buntem Trödel, Bücherflohmarkt und Führungen des Siebenbürgen-Instituts. Dieses Projekt wird vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e. V. gefördert, aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales und dem Kreisverband Nürnberg. Keine Anmeldung erforderlichFreitag bis Sonntag,Mit einem abwechslungsreichen, leichten, beschwingten Maiprogramm: Frühlingslieder aus der Klassik, Schlager der 20er & 30er Jahre, Pimpolinos neue Mai-Show, das Jubiläums-Benefizkonzert mit „De Lidertrun“ und einiges mehr, dieses in den nächsten Ausgaben dieser Zeitung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Melden Sie bitte Ihre Teilnahme im Büro des Schlossvereins an und verlangen Sie per E-Mail oder telefonisch einen Anmeldebogen, auf dem Sie auch Übernachtung und Verköstigung im Schloss anmelden können. Die Teilnahme ist nur nach bestätigter Anmeldung möglich. Es besteht auch die Möglichkeit, außerhalb des Schlosses zu übernachten oder nur einzelne Veranstaltungen zu besuchen. Für letzteres ist ebenfalls eine Anmeldung erforderlich.– Samstag,11-23 UhrMit: Schlossführungen, Vorträgen, herausragenden Konzerten im Festsaal; Blaskapellen, Tanzgruppen, Mittelalterklamauk im Burggraben; Feuershow, Liveband abends, Kinderprogramm u.v.m. Diese Veranstaltung wird mit Unterstützung der Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum aus Mitteln der Beauftragten des Bundes für Kultur und Medien (BKM) gefördert; einzelne Programmpunkte aus Bayern werden gefördert durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V., aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. – Keine Anmeldung erforderlich, Hotelbuchungen im Schlosshotel erst ab Mitte April möglichFreitag bis Sonntag,Mit: Blaskapelle, Tanzgruppe, Weinlieder, sächsische Lieder, Vorträge über Weinbau in Siebenbürgen und Weinbau des Deutschen Ordens, Weinverkostungen und sicherlich große Wiedersehensfreude und Heiterkeit inklusive.Begrenzte Teilnehmerzahl, nur für Mitglieder des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V. (SKSH) und mit Anmeldung (Anmeldebogen wird erst ab Juni in Reihenfolge der Anmeldung verschickt) – siehe KulturWochenende im Mai. Näheres wird noch bekanntgegeben.Samstag und Sonntag,mit Weihnachtsstand in der Stadt, keine Anmeldung erforderlich Anmeldung: Melden Sie Ihre Teilnahme an einer der Veranstaltungen vorab an unter: E-Mail: info[ät]schloss-horneck.de oder Telefon des Büros: (0 62 69) 4 27 56 19. Sie erhalten einen Anmeldebogen (entsprechend Datum, siehe jeweilige Veranstaltung) zugeschickt. Die Teilnahme an den KulturWochenenden ist erst mit bestätigter Anmeldung möglich. Siehe Details unter den jeweiligen Festankündigungen und in den nächsten Ausgaben dieser Zeitung.

Heidrun Rau