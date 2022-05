Heute Eröffnung: Pomona Zipser stellt in München aus

Die Ausstellung „TÜRÖFFNER“ mit Arbeiten von Julia Bornefeld, Beate Haupt, Heike Pillemann, Eun Nim Ro, Yolanda Tabanera und Pomona Zipser wird vom 5. Mai bis 30. Juni in München gezeigt. Eröffnung ist am 5. Mai von 18.00 bis 21.00 Uhr.

Nach einem langen Pandemie-Winter und einigen verschobenen oder abgesagten Veranstaltungen öffnen wir unsere Türe weit für Sie und für die Arbeiten der Künstlerinnen aus dem Programm der Galerie. Titelgebend für die Ausstellung war eine Papierarbeit von Heike Pillemann, die an Austausch, an kommunikatives Miteinander und an diskursive Gespräche erinnert, also an all das, was wir in den letzten Monaten vermisst haben und auf das wir uns jetzt umso mehr freuen.Wir empfehlen das Tragen einer FFP2-Maske.Gabelsbergerstraße 1980333 MünchenGeöffnet nach VereinbarungTelefon: (0 89) 22 62 70Fax: (0 89) 2 28 55 99E-Mail: galerie[ät]vandeloo-projekte.deWer ohnehin in München ist, kann im Concept Store RESPCT.ME Fairstyle Bazaar in der Kanalstraße 17 vorbeigehen und dort bis Mitte Mai drei Objekte von Pomona Zipser sehen.