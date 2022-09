125. Jubiläum des Festspiels zur Kinderzeche in Dinkelsbühl

Die Kinderzeche in Dinkelsbühl, der Partnerstadt des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, ist das Heimatfest aller Dinkelsbühler von nah und fern. Nach zweijähriger coronabedingter Pause konnte die Kinderzeche in diesem Jahr wieder im Juli stattfinden. Die Kinderzeche ist ein Kinder- und Heimatfest, das auf ein im 17. Jahrhundert erstmals erwähntes Schulfest zurückgeht.

Die „Kinderlore“ mit den Dinkelsbühler Kindern beim Festzug durch die Altstadt von Dinkelsbühl. Foto: Sandra Lindenmeier

Seit 1897 – seit genau 125 Jahren – wird das historische Festspiel von Ludwig Stark zur Kinderzeche aufgeführt. In dem Festspiel wird eine Sage nacherzählt, nach der im Dreißigjährigen Krieg Dinkelsbühler Kinder mit der „Kinderlore“ an der Spitze die Stadt vor den schwedischen Belagerern gerettet haben sollen. Die Sage steht im Zusammenhang mit der Einnahme der Stadt durch die Schweden im Jahr 1632.Die Kinderzeche findet jährlich an den Wochenenden um den dritten Montag im Juli statt. Das Festspiel wird jeweils sieben Mal aufgeführt. Die Ouvertüre und das Festspiel finden im großen Saal der Schranne statt, die Stadtübergabe wird auf dem Altrathausplatz mit dem Wörnitztor nachgespielt. An den beiden Sonntagen und am Montag findet zusätzlich ein Festzug durch die malerische Altstadt von Dinkelsbühl statt. Der Festzug besteht aus historischen Gruppen sowie den Schulklassen der Jahrgangsstufen eins bis acht. Etwa 1100 Dinkelsbühlerinnen und Dinkelsbühler wirken in ihren historischen Gewändern mit.Die Kinderzeche ist heute fester Bestandteil des kollektiven Bewusstseins der Dinkelsbühler Bevölkerung. Ebenfalls zu diesem Heimatfest gehören u. a. das „Lagerleben“ auf der Schwedenwiese, die Tänze der Zunfttanzgruppe und der Jugend, das Volksfest auf dem Schießwasen oder der Große Zapfenstreich der Dinkelsbühler Knabenkapelle vor der Schranne.Die Kinderzeche wurde 2014 in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes des Freistaates Bayern und 2016 in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen. Anlässlich des Jubiläums 125 Jahre Festspiel gab es in diesem Jahr weitere Veranstaltungen. Am 21. Mai wurde im Stadtpark eine „Lorestatue“ enthüllt und vom 2. bis 4. September fand ein Jubiläumswochenende mit Sonderaufführungen des Festspiels auf der Freilichtbühne des Landestheaters Dinkelsbühl statt.Seit vielen Jahren wird auch der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland zu diesem größten Heimatfest unserer Partnerstadt eingeladen. In diesem Jahr nahm der Bundesvorsitzende Rainer Lehni am ersten Sonntag an der Kinderzeche teil. Wer neben dem Heimattag der Siebenbürger Sachsen zu Pfingsten Dinkelsbühl ganz anders erleben will, ist herzlich eingeladen, die Kinderzeche mit ihrem historischen Festspiel und Festzug zu besuchen.

RL