9. September 2022

Schloss Horneck macht mit beim Tag des offenen Denkmals

Welche Geschichte steckt hinter Schloss Horneck? Wie sieht das neue Schlosshotel nach dem großen Umbau von innen aus? Und warum fühlt sich die Mausohrfledermaus in den alten Gemäuern so wohl? Antworten und auf diese und weitere Fragen können Interessenten am Sonntag, den 11. September, bekommen. Denn Schloss Horneck macht mit beim Tag des offenen Denkmals. Der Eintritt ist frei.

Außer Führungen, Vorträgen und Filmen wird auch Kulinarisches geboten: Auf der Schlossterrasse baut das Schlosshotel eine Grillstation auf und reicht kühle Getränke. Zudem können die Besucher kostenlos das Siebenbürgische Museum im Schloss besichtigen.



Das Programm:

11.30 Eröffnung Grillstation 12.00 Bauliche und geschichtliche Schlossführung

13.00 Felsenkeller erleben mit Klaus Liebler 13.30 Imagefilm Schloss Horneck (Jugendstilsaal)

14.00 Die Mausohrfledermaus zu Gast. Vortrag von Bernd Zoldahn 14.30 Bauliche und geschichtliche Schlossführung

15.00 Felsenkeller erleben mit Klaus Liebler

15.30 Imagefilm Schloss Horneck (Jugendstilsaal)

16.00 Die Mausohrfledermaus zu Gast. Vortrag von Bernd Zoldahn

