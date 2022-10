"Die Schwarze Kirche zu Kronstadt": Vorbestellungen sind dringend nötig, um das Buch drucken zu können

Erstmals liegt mit dem Buch „Die Schwarze Kirche zu Kronstadt – Reformation und Wiederaufbau“ von Dr. Ágnes Ziegler eine übergreifende und reich illustrierte Würdigung der größten und berühmtesten der siebenbürgisch-sächsischen Stadtpfarrkirchen, der Schwarzen Kirche in Kronstadt, vor. Damit das Buch jedoch gedruckt werden kann, müssen bis zum 15. Oktober 2022 mindestens 300 Exemplare per Subskription bestellt werden. Alle Landsleute aus Kronstadt, dem Burzenland und an der siebenbürgischen Kultur und Geschichte Interessierten sind aufgerufen, diese Aktion zu unterstützen, um diese Neuerscheinung zu ermöglichen.

Am 21. April 1689 zerstörte ein Brand die spätgotische Stadtpfarrkirche. An dem Wiederaufbau, der 94 Jahre überspannte, beteiligte sich die gesamte Stadtgemeinschaft in systematischer Weise. Dr. Ágnes Ziegler rekonstruiert aber nicht nur den konkreten Ablauf der Bauarbeiten, sondern erweckt auch die reiche Welt der Bauentscheidungen zu neuem Leben, so dass der Leser nachvollziehen kann, wie die sächsische Gemeinschaft Kronstadts ihre Identität mit Hilfe der Kunst zum Ausdruck brachte.Das Buch von Ágnes Ziegler, die zu diesem Thema in Budapest promoviert wurde, ist 2018 dank einer Förderung des ungarischen Staates bereits auf Ungarisch erschienen und wurde inzwischen mehrfach ausgezeichnet. Nun kann es bald auch auf Deutsch gelesen werden. Das Buch umfasst ca. 416 Seiten und ist großzügig mit 187 z.T. farbigen Abbildungen versehen. Erscheinen soll es als Band 6 der bei dem Verlag Schell & Steiner publizierten Reihe „Kunst und Konfession in der Frühen Neuzeit“, deren Mitherausgeber Dr. Ulrich A. Wien ist.Voraussetzung für den Druck ist jedoch, dassmindestens 300 Exemplare per Subskription bestellt werden. Das Buch kostet 40 Euro zum Subskriptionspreis (es wir portofrei innerhalb Deutschlands versandt), danach kostet es ca. 50 Euro. Bitte bestellen Sie das Buch per Post an den Verlag Schnell & Steiner GmbH, Leibnizstr. 13, 93055 Regensburg, per Telefon: (0941) 787850, oder per E-Mail: bestellung [ät] schnell-und-steiner.de. Hier können Sie den Flyer des Buches als pdf-Datei herunterladen . Achtung: Der Subskriptionstermin wurdeverlängert.