



9. August 2025

Jüngster Flughafen Rumäniens zieht Bilanz

Kronstadt – Der Internationale Flughafen Kronstadt-Weidenbach feierte am 15. Juni sein zweijähriges Bestehen und zog aus diesem Anlass Bilanz.

Das Angebot des Internationalen Flughafens Kronstadt-Weidenbach soll in diesem Jahr ausgeweitet werden (diese Zeitung berichtete); Aufnahme vom 18. Mai 2024. Foto: Alina Bălăcianu Nach Angaben der Kronstädter Kreisverwaltung nutzten zwischen dem 15. Juni 2023 und 31. Mai dieses Jahres 40.3025 Passagiere den internationalen Flughafen Kronstadt. „Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres hat sich der Verkehr in den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 verdoppelt. Wenn wir das Jahr 2024 mit insgesamt 227.900 Fluggästen abgeschlossen haben, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir am Ende dieses Jahres die Schwelle von 400.000 Passagieren deutlich überschreiten werden", so Kreisratsvorsitzender Adrian Veștea. Der Flughafen bietet zehn Linienflüge nach London, Budapest und Dortmund sowie elf Charterflüge pro Woche an. Ab Juli kommt ein Charterflug hinzu, ab Herbst gibt es drei weitere Linienflüge – nach Neapel, Nürnberg und Memmingen. Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien

Schlagwörter: Flughafen, Kronstadt

