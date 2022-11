"Powerfrauen" in Heilbronn: Drei Filmporträts von Christel Ungar-Ţopescu

Die Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim Dr. Heinke Fabritius, die Kreisgruppe Heilbronn im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., das Deutsche Kulturforum östliches Europa und das Kinostar Arthaus Heilbronn laden herzlich ein zu einem weiteren Dokumentarfilm mit siebenbürgischem Bezug.

Christel Ungar-Țopescu im Studio. Foto: © Deutsche Sendung „Akzente“/TVR 1

Am Donnerstag, dem, um 19.00 Uhr wird der Film „Powerfrauen“ von Christel Ungar-Ţopescu im Kinostar Arthaus Heilbronn im Marrahaus, Kirchbrunnenstraße 3, in Heilbronn gezeigt. Seit 2018 widmet sich die Fernsehjournalistin Ungar-Ţopescu starken, pflichtbewussten Frauen, die sich für die Gemeinschaft engagieren und visionäre Projekte mit Tatkraft und Leidenschaft umsetzen. Gezeigt werden die Porträts von Ortrun Rhein, Leiterin des Dr.-Carl-Wolff-Altenheimes und des gleichnamigen Hospizes für palliative Kinderbetreuung in Hermannstadt (30 Minuten, RO 2018), Caroline Fernolend, Vizepräsidentin des unter der Schirmherrschaft von Prinz Charles gegründeten Mihai-Eminescu-Trusts (MET) (45 Minuten, RO 2019) und von Astrid Cora Fodor, Bürgermeisterin Hermannstadts, die unnachgiebig und bestimmt wie keine andere in „ihrer“ Stadt zum Europagipfel empfing und sie dann durch die Pandemie führte.Der Präsentation der Dokumentarfilme folgt ein Gespräch mit der Filmemacherin. Die Aufführung wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Jürgen Binder