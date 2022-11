Volker Wollmann in Klausenburg geehrt

Klausenburg – Anlässlich der feierlichen Eröffnung der 35. Auflage der Akademischen Tage in Klausenburg, die im Städtischen Kulturzentrum (ehemaliges „Kasino“ im Chios-Park) stattfand, wurde Dr. Volker Wollmann, der vor der Wende als akademischer Rat an dieser Einrichtung tätig gewesen ist, am 13. Oktober zum Ehrenmitglied des Geschichtsinstituts „George Bariţiu“ ernannt.

Dr. Dr. h.c. Volker Wollmann, 2017. Foto: Monika Riediger

In seiner Laudatio hob der jetzige Institutsdirektor, Prof. Dr. Ioan Bolovan, korrespondierendes Mitglied der Rumänischen Akademie, die wissenschaftlichen Verdienste von Dr. Volker Wollmann während seiner jahrzehntelangen Tätigkeit an diesem Institut hervor und betonte auch seine Bemühungen für die Aufrechterhaltung enger Kontakte zu dieser Institution und deren Mitarbeitern.Volker Wollmann wurde gewürdigt für seine Mitarbeit an der mehrbändigen Neuedition der römischen Inschriften aus Dakien, die von der Rumänischen Akademie veröffentlicht wurde, für die Erforschung des Berg- und Hüttenwesens in den ältesten Zeiten bis in die Gegenwart und als Pionier der Industriearchäologie in Rumänien, mit Hinweis auf die inzwischen neun erschienenen Bände des Editionsprojektes „Vorindustrielles und industrielles Kulturerbe in Rumänien“.Zum Abschluss erfolgten Glückwünsche anlässlich des 80. Lebensjahres des neuen Ehrenmitgliedes des Geschichtsinstituts.Zwei weitere Ehrendiplome wurden dem Geschichtsprofessor und Diplomaten Dr. Dumitru Preda aus Bukarest und dem langjährigen Rektor der Universität in Jassy, Prof. Dr. Gheorghe Iacob verliehen.

Martin Rill (ADZ)