



25. August 2025

Retrospektive Jutta Pallos-Schönauer in Klausenburg

Anlässlich des 100. Geburtstags der Malerin und Grafikerin Jutta Pallos-Schönauer zeigt das Kunstmuseum Klausenburg vom 10. bis 28. September eine Jubiläums-Retrospektive mit über 50 Werken. Die Ausstellung würdigt in vier Räumen des historischen Bánffy-Palais das beeindruckende Lebenswerk der aus Siebenbürgen stammenden Künstlerin, deren zentrales Thema stets ihre Heimat war.

Jutta Pallos-Schönauer wurde am 12. Januar 1925 in Sächsisch-Regen geboren. Sie studierte von 1948 bis 1954 an der Kunstakademie „Ion Andreescu“ in Klausenburg, wirkte bis 1956 als Dozentin an der Volkskunsthochschule und danach als freischaffende Malerin und Grafikerin ebenfalls in Klausenburg. In über 65 Schaffensjahren entwickelte Pallos-Schönauer ein vielseitiges Lebenswerk, das sich durch eine große technische Bandbreite auszeichnet – von der Malerei bis zur Grafik. Ihr Werk wurde in über 270 Ausstellungen weltweit gezeigt, darunter 47 Einzelausstellungen in Rumänien, Deutschland, Ungarn, Österreich, Schweden, Italien, Kanada und den USA. Sie starb am 4. Dezember 2020 in Stuttgart.



Die Ausstellung gewährt einen eindrucksvollen Einblick in die Ausdruckskraft und Themenvielfalt ihres künstlerischen Schaffens und erinnert zugleich an eine bedeutende Stimme der siebenbürgischen Kunstszene. Die Vernissage findet am 10. September um 17.00 Uhr im Kunstmuseum Klausenburg statt.

Schlagwörter: Ausstellung, Malerei, Klausenburg

