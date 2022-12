23. Dezember 2022

Preis für Siebenbürgen-Film

Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz verlieh am 7. November in den Mozart-Sälen in Hamburg den diesjährigen Deutschen Preis für Denkmalschutz. Unter den Preisträgerinnen ist Antje Schneider, die für ihren Film „Ambulanz für Denkmäler – Ruinen-Retter in Siebenbürgen“ in der Kategorie Medienpreis ausgezeichnet wurde.

In der Würdigung der Jury heißt es: „Siebenbürgen ist berühmt für seine über 160 Kirchenburgen, deren Entstehungsgeschichte bis weit ins Mittelalter zurückgeht. Die einst stolzen und wehrhaften Bauten prägen bis heute die Gemeinden, doch drohen viele der historischen Bauwerke heute zu verfallen.



Antje Schneider zeigt in ihrem ARTE/MDR-Mitteldeutscher Rundfunk-Film ,Ambulanz für Denkmäler – Ruinen-Retter in Siebenbürgen‘, wie junge Engagierte unterschiedlicher Branchen und Freiwillige – Siebenbürger Sachsen ebenso wie die rumänische Bevölkerung – buchstäblich ein Fundament der Kirchen zu erhalten versuchen, um so die Zukunft der ehemals so eindrucksvollen Bauten zu sichern. Ganz pragmatisch besteht hier die Rettung aus einer Erstversorgung – Erste Hilfe, um die Möglichkeit einer späteren Wiedernutzung überhaupt offen zu halten.



Mit Teamwork u.a. mit Kameramann Jan Siegmeier gelingt der Regisseurin das Porträt einer baulichen Landschaft, die sich gegen ihr Verschwinden wehrt. (…) Antje Schneider und ihrem Team gelingt mit ihrem Film eine sehr realistische Darstellung von Denkmalpflege an der Basis, die ohne große Hilfsmittel auskommen muss, aber nichtsdestotrotz begeistert. (…) Antje Schneider zeigt eindringlich den täglichen Kampf und die Gefahr des Verlustes dieser großartigen Kulturlandschaft auf ganz unspektakuläre, direkte Weise. Für diese Leistung ehrt das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz Frau Antje Schneider mit dem Deutschen Preis für Denkmalschutz 2022 in der Kategorie Medienpreis.“

