Einladung zum Trachtenseminar vom 11.-13. April in Kloster Banz

Das Programm ist bunt und die Vortragenden illuster: Vom 11.-13. April widmet sich eine Tagung in Kloster Banz dem Thema „Was uns anzieht: Trachten der Deutschen aus dem östlichen Europa zwischen Ästhetik, Politik und Mode“. Anmeldung bis zum 28. März beim Haus des Deutschen Ostens (HDO).

So bunt wie die Blumen dieses Roder Brautpaares ist auch das Programm der Tagung. Foto: Hermann Depner

Die Siebenbürger Sachsen können Tracht. Nicht zuletzt der Trachtenumzug beim Heimattag in Dinkelsbühl stellt regelmäßig unter Beweis, wie vielfältig und beliebt die Trachten aus Siebenbürgen sind. Doch der Blick über den Tellerrand und vor allem die Erweiterung des Horizonts lohnen sich. Wie halten es die Pommern mit ihrem Gewand? Wie zieht man eine Wischauer Frauentracht an? Und was genau machen die Deutschen Banater Jugend- und Trachtengruppen eigentlich in ihrer AG Tracht?Das Programm in Bad Staffelstein verspricht Einblicke und Ausblicke, wie man sie in dieser Dichte und Qualität selten erleben kann. Alexander Wandinger (Zentrum für Trachtengewand in Benediktbeuern) eröffnet mit „Tracht & Co. – Fragen statt Antworten“ die Tagung. Beim Festvortrag am Dienstag referiert Dr. Elsbeth Wallnöfer (Wien) über „Die Identitätspolitische Relevanz von Kleidung für Minderheiten“. Professor Dr. Michael Prosser-Schell (Freiburg) widmet sich der „Folklorisierung als Aspekt der Kultur der deutschen ‚Nationalen Minderheit‘ in Ungarn“. Der Titel von Dr. Irmgard Sedlers Vortrag (Kornwestheim) lautet „Vom ‚sächsischen Nationalcostüm‘ zum bäuerlichen Kirchengewand im 19. Jahrhundert und zur ‚sächsischen Bekenntnistracht‘ der Gegenwart“. Darüber hinaus werden auch die Trachtenberaterinnen des Bezirks Oberfranken (Dr. Birgit Jauernig, „Trachten im Nationalsozialismus. Beispiele aus Franken“) sowie des Bezirks Mittelfranken (Katrin Weber M.A.) Vorträge halten.Doch das ist bei weitem nicht alles. Das komplette und stets aktualisierte Programm inkl. weiterer Vorträge, Lesung, Tanz- und Trachtenvorführung findet man auf der Webseite des Hauses des Deutschen Ostens: www.hdo. bayern.de/aktuelles/54005/index.php Ort: Kloster Banz, Kloster-Banz-Straße, 96231 Bad StaffelsteinTeilnahmebeitrag: 130 Euro pro Person (inkl. Teilnahme am Programm, zwei Übernachtungen und Verpflegung mit Vollpension), Bezahlung bei der Anreisebeim Haus des Deutschen Ostens unter Telefon (0 89) 44 99 93-0 oder per E-Mail an poststelle[ät]hdo.bayern.deOrganisiert vom HDO in Kooperation mit: Hanns-Seidel-Stiftung e.V., Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V., Haus der Donauschwaben e.V., Kulturwerk der Banater Schwaben e.V., Kulturreferentin für Pommern und Ostbrandenburg