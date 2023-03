Bücher von Ioana Heidel

Die aus Rumänien stammende und in Würzburg lebende Autorin Ioana Heidel dürfte den Lesern dieser Zeitung dank ihres 2017 erschienenen autobiographischen Buches „Mein Lebensweg bis jenseits des Horizonts“ (das rumänische Original „Dincolo de orizont“ kam 2013 heraus) bekannt sein. Geboren wurde sie 1953 in Goicea, Oltenien, legte ihr Abitur in Craiova ab und studierte danach in Bukarest, wo sie ihren Ehemann kennenlernte, mit dem sie nach Schäßburg zog. Dort lebte sie viele Jahre, bis die Krankheit ihres Sohnes sie 1988 zum Umzug nach Deutschland zwang. Nun stellt sie ihre neuesten Publikationen vor.

„Aus Liebe zur Farbe. Gabun, Afrika Paradies der Träume“, 2022 im Klausenburger Verlag Ecou Transilvan erschienen, ist eine Biografie, die den Lebensweg einer Künstlerin schildert, die in Rumänien geboren wurde und seit 39 Jahren in Gabun, Afrika lebt. Sie hat sich ihren Kindheitstraum, sich mit dem Unwirklichen, der Fantasie zu identifizieren, erfüllt.Es ist nicht einfach, diese Künstlerin einzuordnen, wenn man weiß, dass sie so viel aufgegeben hat. Sie folgte ihren Bestrebungen instinktiv, bis sie herausfand, dass diese sie in eine Welt grenzenlosen spirituellen Reichtums katapultierten, eine Welt, mit der sie sich identifizieren konnte. Genau diese Welt der ungeschriebenen Traditionen, der Geister, die aus der Tiefe des Verständnisses und der Interpretation entsprungen ist und sich in endloser Abgeschiedenheit verliert, hat sie fasziniert. Um diese Welt zu verstehen, Ungeahntes zu entdecken und ihr eigenes Leben neu einzuordnen, musste sie sich überwinden, weit über ihre eigenen Grenzen hinausgehen, viel von sich aufgeben sowie sehr viel Aufmerksamkeit und Respekt denjenigen schenken, die ihr vertrauten und sie in ihre Welt eintreten ließen.In ihrem Buch „Lilii, Muică, ce făcuşi iar?“ (Verlag Sitech, Craiova, 2021), das sie in der Sprache ihres Heimatdorfes betitelt hat, beschreibt die Autorin Ioana Heidel die Welt ihres Dorfes, mit ererbter Sprache und Bräuchen, mit Liebe, Aufrichtigkeit und Gefühl. Außerdem bekennt die Schriftstellerin gleich zu Beginn, dass „ich die Anziehungskraft zu meinen Wurzeln, zu den ersten Orten, nicht nur als ewigen Teil meines Wesens empfinde, sondern als eine Schuld dessen, was ich vor vielen Jahren verlassen habe“. Sie fühlt sich nicht nur den Orten ihrer Herkunft und ihren Vorfahren verpflichtet, sondern auch denen, die sie mit Seele und Gedanken auf ihrem Lebensweg begleitet haben. Durch die Gedanken, die sie immer wieder durchdrangen, hat sie ihre Vergangenheit wachgehalten, so wie sie ihr das Schicksal in den Weg geworfen hat und sie mit Freude oder Leiden erlebt hat.Kontakt zur Autorin Ioana Heidel über E-Mail: ioahei[ät]yahoo.de oder Mobil: (01 60) 90 57 99 26.