Gemeinsame Spurensuche: Einladung zur Kulturtagung des BdV-Landesverbandes Hessen

Die Kulturtagung des BdV-Landesverbandes Hessen mit Workshops unter dem Titel „Gemeinsame Spurensuche – familienbiografisch, intergenerationell“ richtet sich an junge Erwachsene, aber auch an Teilnehmende über alle Altersgrenzen hinweg. Im Fokus der Tagung und beiden Workshops steht die Kultur der Heimatvertriebenen und (Spät-)Aussiedler in Deutschland sowie ihrer Nachfahren.

So kann die Spurensuche beginnen, muss sie aber nicht. Foto: Pixabay

Es wird der Frage nachgegangen, wie eine erfolgreiche familienbiografische Spurensuche und ein Generationenwechsel in den Vertriebenen- und Aussiedlerorganisationen gelingen können. Die Tagung findet in Kooperation mit dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und dem Bürgerkolleg der Wiesbaden-Stiftung statt.In Impulsvorträgen von Katharina Martin-Virolainen, Jugendbeauftragte des BdV Hessen, Dagmar Seck, Bundeskulturreferentin des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, und Victoria Müller-Lipovsky von der Wiesbaden-Stiftung werden die Tagungsgäste in die Themen Genealogie und intergenerationelle Zusammenarbeit eingeführt.Der Workshop „Familienforschung – Entdecke Deine Geschichte“ unter der Leitung von Cosima Jungk bietet einen Einstieg in die Ahnenforschung sowie die aktuelle Archiv- und Forschungssituation in den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Jungk arbeitet als Historikerin in einem Brief-Editionsprojekt an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Gleichzeitig erforscht sie als Genealogin Familiengeschichten und gibt ihre Kenntnisse als „Fräulein Genealogie“ in Kursen und Vorträgen weiter. In ihrem Workshop begeben sich die Teilnehmenden gemeinsam auf die Suche und erforschen die eigene Familiengeschichte. Typische Fragen werden geklärt: Wie fängt man an, wie geht man vor? Wie bewahrt man Familienunterlagen auf? Welche Quellen kann man für die Forschung nutzen, wo kann ich sie finden? Wo findet man Hilfe, wenn man nicht weiterkommt? Die Teilnehmenden erhalten viele praktische Tipps und Erfahrungsberichte, die ihnen den Einstieg erleichtern oder ihren Forschungen einen neuen Anstoß geben werden.Im Workshop „Dialog der Generationen – Zukunft geht uns alle an“ wird die Frage erörtert, wie der Generationenwechsel in den Vertriebenenverbänden gelingen kann. Dabei werden sie für generationsbedingte Unterschiede sensibilisiert. Der Workshop wird von der Medienwissenschaftlerin Adeline Gütschow sowie dem Körpersprachen- und Kommunikationscoach Richard Weber geleitet. Adeline Gütschow ist Lehrbeauftragte für das Masterseminar „Change Management“ an der Hochschule Mainz und arbeitet als interkulturelle Mediatorin, systemisch-integraler Life & Business Coach. Der ausgebildete Balletttänzer und Schauspieler Richard Weber ist Dozent für Schauspiel und Leiter der Schauspielschule Mainz.Den kulturellen Höhepunkt der Tagung bilden die Lesung „Temeswarer Tage“ und das Gespräch mit Thomas Perle, Autor und Dramatiker mit rumäniendeutschen Wurzeln und jüngst auserkorener Stadtschreiber von Temeswar/Timișoara (2023), am 1. Juli um 19.30 Uhr im Pariser Hoftheater. „Die Zwolinge“ Stefanie und Elisabeth Januschko begleiten die Tagung musikalisch. Neben traditionellen Volksweisen aus dem Böhmerwald gibt es klangvolle Melodien aus den ehemals deutschen Ostgebieten zu hören.Die Tagung findet vom 1.-2. Juli im IntercityHotel in Wiesbaden statt und wird gefördert durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport. Die Tagungspauschale inklusive Programm, Übernachtung und Verpflegung beträgt 95 Euro pro Person. Die Anzahl der Teilnehmerplätze ist auf 30 begrenzt. Anmeldung per E-Mail: kulturreferat [ät] bdv-hessen.de oder telefonisch: (0611) 36019-18.Weitere Informationen in Kürze unter www.bdv-hessen.de/kultur/veranstaltungen/tagungen-vortraege