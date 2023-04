11. April 2023

Richard Wagner wird am 3. Mai in Berlin beerdigt

Der am 14. März verstorbene Banater Schriftsteller Richard Wagner wird am 3. Mai 2023 in Berlin beerdigt.

Als Aufklärer von IM-Verstrickungen nahm Richard Wagner auch persönliche Einbußen in Kauf, hier als Angeklagter in ­einem Securitate-Prozess beim Landgericht München im ­Januar 2011. Foto: Konrad Klein Die Freunde und Trauergäste treffen sich um 12.00 Uhr zu einer Trauerfeier in der katholischen Akademie, Hannoversche Straße 5, mit anschließender Beisetzung auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof.



Lesen Sie einen Nachruf auf Richard Wagner in der Die Freunde und Trauergäste treffen sich um 12.00 Uhr zu einer Trauerfeier in der katholischen Akademie, Hannoversche Straße 5, mit anschließender Beisetzung auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof.Lesen Sie einen Nachruf auf Richard Wagner in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 16. März 2023

Schlagwörter: Richard Wagner, Literatur, Banat

Bewerten: 2 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.