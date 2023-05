17. Mai 2023

Pomona Zipser stellt in Venedig aus

Pomona Zipser zeigt einige ihrer Arbeiten unter dem Titel „Ponteggi Narrativi“ in Venedig.

Die Ausstellung im Arsenale Institute for Politics of Representation, Castello, 1430/A, Riva dei Setti Martiri, Venezia, wird am 19. Mai um 17.00 Uhr eröffnet und läuft bis Ende Juli.

