Gerhild Wächter „federleicht“ in Abenberg

In der neuen Ausstellung hat der Abenberger KunstMarkt15 (FUBE-Projekt) die Weißenburger Künstlerin Gerhild Wächter (gebürtig aus Kronstadt) zu Gast. Mit dem Titel „federleicht“ präsentiert sie ihre Fotos und filigranen, zarten Scherenschnitte aus Papier. Leicht und nahezu schwerelos schwingen die Installationen im Raum, wie die Engel und Vögel, die sie darstellen.

Foto von Gerhild Wächter

Doch diese freie Leichtigkeit ist bedroht und die Künstlerin setzt sich einfühlsam und durchaus kritisch mit den Eingriffen der Menschen in ihre natürliche Umgebung auseinander. Die zerbrechliche Schönheit der Welt, deren Teil wir sind, spiegelt sich in ihren Kunstwerken. Sie regen zum genauen Hinsehen und Nachdenken an und liebend gerne würde man diese berühren – und sich von ihnen berühren lassen.Als zweite Künstlerin stellt die Schwabacherin Sabine B. Reimann ihre Arbeiten zum Thema vor. Sie widmet sich in ihren kleinformatigen Werken mit einem Zwinkern dem Thema Federn – nicht nur mit den fremden, mit denen sich so manch einer schmückt –, zumal der Mensch bekanntlich von Natur aus kein Gefieder besitzt. Mittels gesammelter Werkmaterialien wie Federn, Holz und Draht entstehen kleine Gebilde und Schmuckstücke.Die Ausstellung wird am Samstag,um 18.00 Uhr im KunstMarkt15, Marktplatz 15, 91183 Abenberg, eröffnet. Zu sehen sind die Kunstwerke donnerstags von 15.00 bis 17.00 Uhr und am Sonntag,von 15.30 bis 17.30 Uhr; am Sonntag,findet um 15.30 Uhr eine Lesung mit Texten der beiden Künstlerinnen Gerhild Wächter und Sabine B. Reimann statt. Am Sonntag,endet die Ausstellung, geöffnet nochmals von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr.