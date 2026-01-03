Das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck sagt DANKE für die Spenden

Der Vorstand des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V. dankt allen, die den Verein im Jahr 2025 (November 2024 bis November 2025) finanziell, ehrenamtlich und ideell unterstützt haben.

Die neue Spendertafel mit einem Teil der Spender und Dachpaten, die mindestens 5000 Euro für die vor-restauratorischen Untersuchungen des Schlossdachs und Dachstuhls an das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss-Horneck e.V. gespendet haben. Foto: Hermann Depner

Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. mit Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales; Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum mit Mitteln der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien; Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.(Spende ab 5000 Euro, auf einer bleibenden Tafel im Schloss genannt). Für die vor-restauratorischen Untersuchungen des Schlossdachs und Dachstuhls 2025 haben gespendet: Privatspender: Christian Ehrlich, Krista und Dietmar Faber, Dr. Ortrud und Dipl.-Ing Gerhardt Graeser, Georg Henning, Elfriede Herter, Heidrun Negura und Dr. Axel Froese, Erwin Rheindt, Doris Wagner-Prica und Dusko Prica, Familie Dr. Ziegler (Österreich), anonyme Privatspender. Institutionen: Alliance of Transylvanian Saxons (USA), Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen e.V., Landesverband Bayern, Landesgruppe Baden-Württemberg, Kreisgruppe München, Kreisverband Nürnberg (letztere vier sind Untergliederungen des Verbands der ­Siebenbürger Sachsen in Deutschland). Für die Restaurierung des Schlossdachs gespendet hat im November 2025 der Landesverband Hessen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, er wird auf einer weiteren in der Zukunft noch anzufertigenden Tafel im Schloss genannt.(Spende ab 1000 Euro) unterstützen beim Erhalt des Schlosses. 2025 werden die Schlosspatenschaften für die vor-restauratorische Untersuchungen des Schlossdachs und Dachstuhls eingesetzt: Dagmar Bonfert, Richard Csaki, Dr. Anne-Marie Lahni, Dieter Lang, Dr. Karl Leutschaft, Architekt Peter Schell, Sachverständiger Robert Ott, Sigrid und Friedrich Sill, Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften, Kreisgruppe Leonberg und Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. Ein großes Dankeschön auch allen anderen Spendern, die es ermöglicht haben, die vor-restauratorischen Untersuchungen für die große Dachsanierung mitzufinanzieren.(Spende ab 500 Euro) fördern die Kulturveranstaltungen und Kulturprojekte, z.B. Festsaalmieten, Technik, Übernachtungen, Fahrtkosten der Künstler usw. Jede öffentliche Förderung bedeutet auch, dass ein finanzieller Eigenanteil eingesetzt werden muss. Ab 500 Euro: Helmine Klein, Hanni Städter, HOG der Kronstädter. Ab 1000 Euro: Elfriede Herter, Dr. Ortrud Graeser und Dipl.-Ing. Gerhardt Graeser, Christina und Werner Gohn-Kreuz.Wir danken allen Spendern, die ohne Verwendungszweck und kleinere Summen gespendet haben sowie im Rahmen besonderer Anlässe wie Klassentreffen, Bälle, Geburtstage und im Gedenken. Jede noch so kleine Spende trägt dazu bei, kleine und große Vorhaben realisieren zu können.Auf Gage und die Erstattung aller sonstigen Kosten (Übernachtungs-, Fahrtkosten u.a.) haben viele Künstler und Referenten, Moderatoren und Helfer verzichtet, danke dafür. Zum Schutze der Künstler und ihren Gagen bei anderen Auftritten werden wir diese Namen nicht veröffentlichen.Doris und Dusko Prica – Reparatur Dach des Maschinenhauses; Architekt Peter Schell mit Dr. Axel Froese – Anträge an Landesamt für Denkmalpflege (LAD) und vor-restauratorische Untersuchungen des Schlossdachs und Dachstuhls; Heidrun Rau – Erstellung der Vereinsnachrichten und Pflege der Website; Prof. Heinz Acker, Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch – Informationsbroschüren; Alfred Deptner, Anselm Honigberger, Dr. Horst Müller – Schlossführungen; Karl Untch – Vorbereiten von Ausstellungen; Johannes Ganzert – professionelle Drohnenaufnahmen des Schlosses. Mitglieder: Wir bedanken uns bei allen neu eingetretenen Mitgliedern und freuen uns auf jedes weitere Mitglied, um den Verein öffentlichkeitswirksam für Förderanträge aufzustellen. Jede Mitgliedschaft ab 49 Euro jährlich trägt zur finanziellen Unterstützung bei.Wir bedanken uns bei allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für Unterstützung bei Auf- und Abbau, Technik, Standbetreuung, Einlass, Grill, Küche, Bewirtung und Infostand. An den KulturWochenenden und Festen sind 30-40 Helfende aktiv. Danke auch den Bäckerinnen, besonders Christa Andree für Kuchenbuffetbeiträge, Gerhard und Ilse Rau, Renate Tischler für Agnethler Nikoläuse und Adventslebkuchen.Der gesamte Vorstand hat sich zu ehrenamtlicher Arbeit verpflichtet. Namentlich ­erwähnt wird die ehrenamtliche Arbeit, welche die übliche Vorstandsarbeit überschreitet. Danke den Vorständen für ihren Einsatz für Kultur, Begegnung und Denkmalpflege.Elke Gaber, Michaela Adam, Arno Drotleff für viele Überstunden.Auch dieses Jahr wurde wieder ein Arbeitscamp vor Ort organisiert. Dafür ein herzliches Dankeschön.Wir freuen uns über Kulturpaten für Kulturveranstaltungen (Spende ab 500 Euro), Schlosspaten zum Erhalt des Denkmals, aktuell auch für die weiteren Etappen der Dachsanierung verwendet (Spende ab 1000 Euro), über Dachpatenschaften für die weiteren Etappen der großen Dachsanierung (Spende ab 5000 Euro mit namentlicher Erwähnung auf einer bleibenden Tafel im Schloss).

Heidi Mößner