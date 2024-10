8. Oktober 2024

Sommeraktivitäten auf Schloss Horneck

Auch in diesem Sommer ist Schloss Horneck in keinen Dornröschenschlaf gefallen, obwohl viele Vorstände und Mitglieder im Urlaub, beim Großen Sachsentreffen in Hermannstadt oder in der jeweiligen Heimatgemeinde in Siebenbürgen unterwegs waren.

Die im Schloss ansässigen siebenbürgischen Institutionen waren aktiv, im Schlosshotel gab es Urlauber, Hochzeiten und Firmenveranstaltungen. Der Schlossverein hat Gelegenheiten genutzt, um das Schloss und Siebenbürgen der lokalen Bevölkerung näher zu bringen.



Lehrerausflug: Am Freitag, den 19. Juli, eine Woche vor Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg, hatte das Kollegium der Friedrich-Heuss-Schule Hassmersheim seinen Lehrerausflug nach Schloss Horneck geplant. Anselm Honigberger und Dr. Horst Müller zeigten den Lehrern das Schloss, erläuterten die Themenwände „Siebenbürgen im Schlosshotel“ und wagten einen kleinen Streifzug in die Schulgeschichte Siebenbürgens. Kinderferienprogramm: Ausgehend von den positiven Rückmeldungen im vergangenen Jahr und auf Anfragen der Stadt bereitete der Schlossverein auch für dieses Jahr, am 21. August, ein Kinderferienprogramm für Gundelsheimer Schulkinder vor. Gemäß dem Motto „Ein Erlebnistag auf Schloss Horneck“ erarbeiteten Martina Handel, Karin Rottmann und Arno Drotleff ein Konzept, das wie folgt aussah: An einem Ferientag auf Schloss Horneck, mit einer Schlossführung für Kinder und spannenden Schatzsuche, sollte die Neugierde der Kinder für die Geschichte des Schlosses geweckt werden. Spiele und Malen und ein Nachmittag voller Heiterkeit sollten den Tag für die Kinder einzigartig werden lassen.



Teilnehmer des Kinderferienprogramms vor dem Tordurchgang von Schloss Horneck. Foto: Arno Drotleff Wolfgang Untch erstellte freundlicherweise das Plakat und Zeichenvorlagen. Die Anmeldeliste für den Ferientag war schnell voll. Den Kindern wurde beim Kennenlernen ein Eis bzw. ein Erfrischungsgetränk angeboten. Nachdem Martina Handel kindgerecht durch das Schloss geführt hatte, wurde nach kurzweiligen Spielen und Rätseln die begehrte Schatztruhe entdeckt. Hier konnte jedes Kind einen „Schatz“ finden und nach Hause mitnehmen. Zum Abschluss verarbeiteten die Kinder ihre Eindrücke kreativ beim Malen oder Zeichnen. Bestimmt hatten die Kinder daheim viel zu berichten von dem fröhlichen Tag auf Horneck. Schatzsuche im Schloss. Foto: Arno Drotleff Tag des offenen Denkmals: Für den 8. September hatte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz das Motto für den „Tag des Denkmals 2024“ ausgegeben: „Wahrzeichen. Zeitzeugen der Geschichte“. Schloss Horneck passt sowohl als Wahrzeichen, als auch als Zeitzeuge der Geschichte zu diesem Motto. Rund 150 Besucher hatten den Weg ins Schloss gefunden. Alfred Deptner, Anselm Honigberger und Dr. Horst Müller leiteten innerhalb der fünf Stunden von 11.00 bis 16.00 Uhr insgesamt acht Führungen im Schloss, zwei davon durch Maschinenhalle und Felsenkeller. Weitere Besucher gingen auf eigene Faust durch das Schloss oder genossen auf der Terrasse den Ausblick auf die Neckarlandschaft. Nachfragen ergaben, dass die Gäste aus Gundelsheim und Umgebung, bis hin zum Stuttgarter und Karlsruher Raum, angereist waren. Das Interesse einiger Besucher konzentrierte sich auch auf Siebenbürgen, dessen Bewohner sowie auf die Karpatenlandschaft. Jüngere Paare nahmen mit besonderer Aufmerksamkeit zur Kenntnis, dass im Schloss auch Trauungen durchgeführt und Hochzeiten gefeiert werden. Schlagwörter: Schloss Horneck, Gundelsheim, Sommer, Aktivitäten, Kinder

