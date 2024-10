17. Oktober 2024

Ausstellung in Pirna: „FrauenBilder“

Kunst aus Siebenbürgen zeigt die Galerie Schöne Höhe in Pirna in der Ausstellung „FrauenBilder“, die am 19. Oktober um 11 Uhr eröffnet wird. Aus der Kunstsammlung von Dr. Josef Böhm präsentieren die drei Galeristinnen aus zwei Generationen und einer Familie die Kunstwerke rumänischer, ungarischer und deutscher Künstler aus Siebenbürgen. Die Vernissage wird begleitet von Dr. Josef Böhm und Noemi Böhm, die Einblicke und Informationen zu den Kunstwerken vermitteln können. Die Kunsthistorikerin Ulrike Engel und der Museumsleiter Rene Misterek werden die Ausstellung einordnen. „Wir freuen uns, diesen ersten Teil aus der beeindruckenden Kunstsammlung Böhm präsentieren zu dürfen, und hoffen auf anregende Gespräche und inspirierende Begegnungen“, sagt Sylvia Heilmann, Kuratorin der Ausstellung.





Öffnungszeiten der bis zum 7. Dezember dauernden Ausstellung in der Galerie Schöne Höhe (Website: Midissage findet am 16. November um 11 Uhr statt, die Finissage am 7. Dezember um 11 Uhr. Die Ausstellung gibt einen Einblick in die Lebenswelt der Frauen aus Siebenbürgen und zeigt damit gleichzeitig ostmitteleuropäische Kunstgeschichte von 1918 bis 2018. Ausgehend von der 1896 gegründeten Künstlerkolonie und Malerschule von Nagybánya (Baia Mare, Frauenbach, Rumänien) sind Werke der Klassischen Moderne, der Avantgarde, des Expressionismus und der Neuen Sachlichkeit zu sehen, aber auch zeitgenössische Werke. Vertreten sind Meisterwerke von Margit Anna, Alfred Macalik, Sándor Ziffer, Dávid Jándi, Oliver Pittner, Hans Mattis-Teutsch, Hans Eder, Henri Nouveau, Fritz Kimm, Friedrich von Bömches, Albert Nagy, György Jovian, Miklós Jakobovits, Antal Andor Fülöp u.a. Der Eintritt ist kostenfrei.derdauernden Ausstellung in der Galerie Schöne Höhe (Website: www.schoenehoehe.art ), Burglehnstraße 13, in 01796 Pirna: Freitag bis Sonntag jeweils von 15-18 Uhr oder jederzeit nach Vereinbarung unter Telefon: (01 72) 7 96 60 03, E-Mail: info[ät]schoenehoehe.art. Diefindet amum 11 Uhr statt, dieamum 11 Uhr.

