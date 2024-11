Bücher zu Siebenbürgen, Rumänien, Südosteuropa

Wie jeden Herbst veröffentlicht die Siebenbürgische Zeitung eine Auswahl von Neuerscheinungen zu Siebenbürgen, Rumänien und Südosteuropa.

Adem, Cornelia: Transsylvanien Kochbuch. Die leckersten Rezepte der siebenbürgischen Küche für jeden Geschmack und Anlass. Edition Lunerion, Jemgum, 97 Seiten, 10,95 Euro, ISBN 978-3-7576-0267-3.Bácskai, Vera: Städte in Ungarn vor der Industrialisierung (Digiost, Bd. 19). Übersetzt und bearbeitet von Juliane Brandt. Frank & Timme, Berlin, 206 Seiten, 49,80 Euro, ISBN 978-3-7329-1027-4.Balázs, Attila F.: Casanovas Metamorphosen. Mit vierzehn Zeichnungen von Tünde Darvay. Aus dem Ungarischen von Ana Ördög. Verlag Traian Pop, Ludwigsburg, 121 Seiten, 17,80 Euro, ISBN 978-3-86356-392-9.Baumgärtner, Wilhelm Andreas: In Zeiten des Vormärz. Siebenbürgen an der Schwelle zum 19. Jahrhundert (Die Geschichte der Siebenbürger Sachsen, Band 13). Mitarbeit: Heidemarie Bonfert. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 237 S., ISBN 978-3-949583-60-5 (geplant bis Jahresende).BAWÜLON 1.24/53: Timișoara, Kulturhauptstadt Europas 2023. Die Jugend einer Gegend, die ihre Kultur selbst in widrigen Zeiten bewahren konnte. Verlag Traian Pop, Ludwigsburg, 200 Seiten, 15 Euro.BAWÜLON 2.24/54: Timișoara. Zwischen poetisch und prosaisch. Die Festung und ihre Dichter (I). Verlag Traian Pop, Ludwigsburg, 200 Seiten, 15 Euro.BAWÜLON 3.24/55: Timișoara. Zwischen poetisch und prosaisch. Die Festung und ihre Dichter (II). Verlag Traian Pop, Ludwigsburg, 200 Seiten, 15 Euro.BAWÜLON 4.24/56: Timișoara. Zwischen poetisch und prosaisch. Die Festung und ihre Dichter (III). Verlag Traian Pop, Ludwigsburg, 200 Seiten, 15 Euro (erscheint Ende 2024).Bergel, Volker: Ich bin in den schwarzen Himmel gefallen. Gedichte. Edition Noack & Block, Berlin, 78 Seiten, 15 Euro, ISBN 978-3-86813-203-8.Biró, Christine: Die Rache des Karpfens. Eine Kindheit in Siebenbürgen. ATHENA-Verlag, Oberhausen, 196 Seiten, 17,90 Euro, ISBN 978-3-7455-1184-0.Blandiana, Ana: Der Wille des Menschen ist antastbar. Von der Allgegenwart der Manipulation. Aus dem Rumänischen von Georg Aescht. Verlag Traian Pop, Ludwigsburg, Klappenbroschur: 632 Seiten, 33 Euro, ISBN 978-3-86356-411-7; Hardcover: 632 Seiten, 49 Euro, ISBN 978-3-86356-404-9 (erscheint Ende 2024).Buruiană, Ovidiu; Blasen, Philippe Henri (Hgg.): Rumänisch-deutsche Spiegelungen. Die diskursive Darstellung Deutschlands und der Deutschen in Rumänien (1918-1940) (Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Bd. 145). Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 240 Seiten, 29,95 Euro, ISBN 978-3-7917-3531-3.Buth, Matthias: Die Verfassung der Dichter. Essays. Herausgegeben von Bernd Leukert. Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec, 346 Seiten, 24 Euro, ISBN 978-3-99029-643-1.Dotter, Marion; Marlow, Ulrike (Hgg.): „Allerunterthänigst unterfertigte Bitte“. Bittschriften und Petitionen im langen 19. Jahrhundert (Digiost, Bd. 18). Frank & Timme, Berlin, 394 Seiten, 59,80 Euro, ISBN 978-3-7329-0671-0.Dusil, Dagmar: Das Geheimnis der stummen Klänge. Roman. Verlag Traian Pop, Ludwigsburg, 220 Seiten, 21 Euro, ISBN 978-3-86356-394-3.Dusil, Dagmar (Hrsg.): Im Schnee der Erinnerungen. Hermannstadt: dokumentiert, erinnert, recherchiert. Verlag Traian Pop, Ludwigsburg, 444 Seiten, 29,90 Euro, ISBN 978-3-86356-407-0.Fata, Márta (Hg.): Neusiedler im Land. Der Einwanderungsartikel des ungarischen Landtags von 1723 im Kontext seiner Zeit (Geschichtswissenschaft, Bd. 41). Frank & Timme, Berlin, 222 Seiten, 44,80 Euro, ISBN 978-3-7329-1068-7.Frauendorfer, Helmuth: Photopoesie Phuerth. Verlag Traian Pop, Ludwigsburg, 84 Seiten, 23 Euro, ISBN 978-3-86356-391-2.Galon, Anna: Zwischen Pflicht und Kür. Die Hermannstädter Zeitung und die Siebenbürger Sachsen im kommunistischen Rumänien und nach der Wende. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 165 Seiten, 6,95 Euro, ISBN 978-3-949583-57-5.Gerster, Georg; Rill, Martin: Das Harbachtal, das Kaltbachtal und der Krautwinkel. Buchversand Südost, Erlenbach, 337 Seiten, 800 Farbabb., 59 Euro, ISBN 978-3-00-079021-8.Gremm, Joachim: Siebenbürgische Reise. Eine Rumänienfahrt zu Deutschen, Zigeunern, Ungarn und Rumänen. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 139 Seiten, 9,95 Euro, ISBN 978-3-949583612.Grigorcea, Dana: Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen. Roman. Penguin Verlag, München, 224 Seiten, 24 Euro, ISBN 978-3-328-60154-8.Gündisch, Karin: Die Tür zum Paradies. Kurzgeschichten. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, ca. 200 Seiten (geplant bis Jahresende).Hermann, Waltraud: Wir können alles – auch die Zukunft. So gelingt uns die digitale Aufholjagd. Mentoren-Media-Verlag, Ingelheim, 312 Seiten, 20 Euro, ISBN 978-3-98641-178-7.Hodjak, Franz: Ich verirrte mich im Nadelöhr. Gedichte. Verlag Manfred Richter, edition petit, Dresden, 140 Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-941209-91-6.Hodjak, Franz: Ehrenplatz im Jenseits. Gedichte. Mit elf Illustrationen von Astrid Hodjak. Verlag Traian Pop, Ludwigsburg, 146 Seiten, 26 Euro, ISBN 978-3-86356-361-5 (erscheint Ende 2024).Iunesch, Liana Regina; Pfützner, Robert; Leonhard, Teresa; Cioflec, Eveline; Ionescu, Alina Geanina; Moldovan, Alina-Maria (Hgg.): Tradition und Transition im deutschsprachigen Bildungswesen in Rumänien. MEGA-Verlag, Klausenburg, 333 Seiten, ISBN 978-606-020-815-0.Jahrbuch 2025 – Prüft alles und behaltet das Gute. Siebenbürgisch-Sächsischer Hauskalender. 70. Jahrgang. Herausgegeben von Gerhard Gross im Auftrag der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD – Hilfskomitee und in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, ca. 150 Seiten, ISSN 0583-192X.Kálnoky, Boris: Ahnenland oder die Suche nach der Seele meiner Familie. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 515 Seiten, ISBN 978-3-949583-56-8 (geplant bis Jahresende).Klamer, Gerald: Durchs wilde Herz der Karpaten. Meine Wanderungen in den letzten großen Urwäldern Osteuropas. Mit 32 farbigen Abbildungen und acht Karten. Malik Verlag, München, 272 Seiten, 18 Euro, ISBN 978-3-89029-579-4.Landlerisch g’sunga. Lieder der Siebenbürger Landler Großau – Großpold – Neppendorf. Herausgeber: Die Landlergemeinden Siebenbürgens. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 204 Seiten, ISBN 978-3-949583-62-9 (geplant bis Jahresende).Mathuber, Daniela; Tegeler, Tillmann (Hgg.): Aktuelle Forschungen zum nationalsozialistischen Kulturgutraub im östlichen Europa (Digiost, Bd. 20). Frank & Timme, Berlin, ISBN 978-3-7329-1111-0 (erscheint im Dezember 2024).Lippet, Johann: Beziehungsweise(n) 2. Gedichte und Geschichten. Verlag Traian Pop, Ludwigsburg, ca. 220 Seiten, ISBN 978-3-86356-409-4 (erscheint Ende 2024).MATRIX 1.24/75: Meisterwerke der rumänischen Literatur: Nicolae Breban, Frohe Frohe Botschaft. Verlag Traian Pop, 200 Seiten, 15 Euro.MATRIX 2.24/76: Timișoara. Zwischen poetisch und prosaisch. Verlag Traian Pop, Ludwigsburg, 200 Seiten, 15 Euro (erscheint Ende 2024).MATRIX 3.24/77: Exil PEN. Verlag Traian Pop, Ludwigsburg, 200 Seiten, 15 Euro (erscheint Ende 2024).MATRIX 4.24/78: Timișoara. Zwischen poetisch und prosaisch. Die Festung und ihre Dichter (III). Verlag Traian Pop, Ludwigsburg, 200 Seiten, 15 Euro (erscheint Ende 2024).May, Nina: Das gibt’s doch gar nicht! Die Walachei ist nicht im Nirgendwo, sondern mitten unter uns. Glossen, erste Staffel. Verlag Traian Pop, Ludwigsburg, 372 Seiten, 24,90 Euro, ISBN 978-3-86356-405-6.Philippe, Christine: Auf vertrautem Feld. Gedichte. Karin Fischer Verlag, Aachen, Reihe: deutscher lyrik verlag, 86 Seiten, 10,80 Euro, ISBN 978-3-8422-4951-6.Pop, Stefan; Grossman, Angelika: Osteuropa vegan. Über 80 Rezepte Heimatküche. Mit Fernweh-Gerichten von Karpaten bis Kaukasus. Edition Michael Fischer, München, 224 Seiten, 34 Euro, ISBN 978-3-7459-1927-1.Reise nach Rothberg. Eginald Schlattner: Werk und Wirken. Verlag Traian Pop, Ludwigsburg, 512 Seiten, 29,90 Euro, ISBN 978-3-86356-403-2.Riese, Dorothee: Wir sind hier für die Stille. Roman. Berlin Verlag, Berlin/München, 240 Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-8270-1493-1.Scherg, Cornelius: Ein Altar jenseits der Wälder. Der Tafelmaler von Mediasch – eine mögliche Lebensgeschichte. Herausgegeben von der Heimatortsgemeinschaft Mediasch e. V., 316 Seiten, 19 Farbtafeln, 15 Euro, ISBN 978-3-00-079470-4.Schipor, Ilie: Die Deportation von Rumäniendeutschen in die UdSSR. Argumente aus russischen Archiven. Honterus Verlag Hermannstadt 2023, 230 Seiten, deutsche Fassung: Ruxandra Stănescu, ISBN 978-606-008-144-9.Schoppelt, Gustav Adolf: Reisebeschreibungen 1895-1902. Von Siebenbürgen nach Australien, Russland und Surinam. Herausgegeben von Klaus-Peter Stefan. Cardamina Verlag, Koblenz, 190 Seiten, 29 Euro, ISBN 978-3-86424-648-7.Schuller, August Dr.: Der Schäßburger Bergfriedhof – Zeugnis der Kulturgeschichte. Herausgegeben von Lars Fabritius, Fotos von Wilhelm Fabini. Selbstverlag, 128 Seiten, 75 meist farbige Bilder, 38 Euro, ISBN 978-3-759805-89-8.Schweizer, Lotte: Das Vampirtier und die Sache mit dem Grusel. Mit farbigen Illustrationen von Alexandra Helm. dtv Verlag, München, 144 Seiten, 14 Euro, ISBN 978-3-423-76522-0.Sienerth, Stefan (Hg.): „Es ist fast keiner mehr“. Siebenbürgisch-deutsche Lyrik des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Edition Noack & Block, Berlin, 268 Seiten, 20 Euro, ISBN 978-3-86813-198-7.Spiegelungen 1.24: Essen und Trinken. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 264 Seiten, ISBN 978-3-7917-3511-5.Spiegelungen 2.24: Archive in Slowenien (I). Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, ca. 210 Seiten (erscheint Ende 2024).Sterbling, Anton: Rückkehr aus dem Klimadelirium und die merkwürdige Begegnung mit Nikolaus Lenau in Wien. Verlag Traian Pop, Ludwigsburg, 183 Seiten, 15,50 Euro, ISBN 978-3-86356-389-9.Sterbling, Anton: Ungewissheiten heimwärts fliehender Krähen. Neuere Gedichte, Kurzprosa und Erzählungen. Verlag Traian Pop, Ludwigsburg, ca. 160 Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-86356-413-1 (erscheint Ende 2024).Suffrin, Dana von: Nochmal von vorne. Roman. Kiepenheuer & Witsch, Köln, 240 Seiten, 23 Euro, ISBN 978-3-462-00297-3.Tambrea, Sabin: Vaterländer. Roman. Gutkind Verlag, Berlin, 368 Seiten, 24 Euro, ISBN 978-3-98941-000-8.Trașcă, Ottmar; Ţârău, Virgiliu; Pintilescu, Corneliu (Hgg.): Building a Nazi Racial Community. Mobility and Transnational Transfers between Nazi Germany and the South-Eastern European “Volksdeutsche” (Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Bd. 144). Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 544 Seiten, 39,95 Euro, ISBN 978-3-7917-3443-9.Tuschinski, Constantin Ritter von; Tușinschi, Constantin D.: European Union, State Parties and Political Transformations. Collected Works 1929-1942./Uniunea Europeană, Partidele de Stat si Transformările Politice. Lucrări Colectate 1929-1942. BoD, Norderstedt, 844 Seiten, 59,99 Euro, ISBN 978-3-7583-3120-6.Wittstock, Joachim: Das erfuhr ich unter Menschen. Romanhafte Chronik siebenbürgischer Schicksale. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 650 Seiten, 17,90 Euro, ISBN 978-3-949583-51-3.Wolff, Iris: Lichtungen. Roman. Klett-Cotta, Stuttgart, 256 Seiten, 24 Euro, ISBN 978-3-608-98770-6.Ziegler, Kurt Thomas: Im Zeichen von Äskulap, Hermes und Apoll. Der transsilvanisch-austriakische Nährboden meiner Erinnerungen – Episoden eines Bildungs- und Lebensweges. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 502 Seiten, 19,90 Euro, ISBN 978-3-949583-12-4.