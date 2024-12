Helmuth Frauendorfer stammt väterlicherseits aus Siebenbürgen

Der Banater Schriftsteller, Journalist und Künstler Helmuth Frauendorfer, der am 2. Dezember 2024 in Fürth gestorben ist, stammt väterlicherseits aus Bulkesch in Siebenbürgen.

Der Stammbaum von Martin Frauendorfer (1929-2013) aus Bulkesch, vertikale Darstellung aus der Datenbank des Vereins für Genealogie der Siebenbürger Sachsen e. V.

Recherchen der siebenbürgischen Familienforscher

Wie Luzian Geier der Siebenbürgischen Zeitung mitteilte, stammt Helmuth Frauendorfers Vater, Martin Frauendorfer, aus Siebenbürgen. Der am 17. November 1929 in Bulkesch Geborene war Kaufmann (merceolog) in Wojtek im Banat und heiratete dort die Banater Schneiderin Marianne, geborene Bratan. Die Familie übersiedelte später nach Temeswar. Martin Frauendorfer starb am 4. Oktober 2013 in Fürth.Jutta Tontsch, die Vorsitzende des Vereins für Genealogie der Siebenbürger Sachsen e. V. (VGSS), weist darauf hin, dass in der öffentlich zugänglichen Genealogie-Datenbank zahlreiche Einträge zu Helmuth Frauendorfers siebenbürgischer Familie verfügbar sind. Martin Frauendorfer, der Vater des Verstorbenen, war der Sohn der Sara Frauendorfer, deren Ahnenlinie bis zu sechs Generationen zurückverfolgt werden kann. Diese Informationen sind online einsehbar.Interessierte haben die Möglichkeit, sich in der Datenbank zu registrieren und nach erfolgreicher Anmeldung weitere genealogische Recherchen durchzuführen: https://vgss.de/genealogie-datenbank/ (eine Anleitung finden Sie in der SbZ Online vom 26. September 2024 ).Lesen Sie einen Nachruf auf Helmuth Frauendorfer in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 7. Dezember 2024