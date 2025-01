„Begegnungen“: Gertrud Schneider stellt in Stuttgart aus

Die Galerie im Finanzgericht Baden-Württemberg, Börsestraße 6, 70174 Stuttgart, zeigt vom 23. Januar bis 10. Mai unter dem Titel „Begegnungen“ eine visuelle Reise durch die faszinierenden Naturwelten der abstrakten Malerin Gertrud Schneider aus Stuttgart. Zur Vernissage am 23. Januar um 18.00 Uhr gibt der französische Singer-Songwriter und Gitarrist Alain Fougeras ein Konzert.

Gertrud Schneider: Sunrise, 100 x 100 cm, Mixed Media auf Leinwand, 2024

Begegnungen mit Menschen, Kunst, Kultur und Kulturen beeinflussen unsere Wege und unser Leben – Begegnung als Verbindung zwischen Kunst und Mensch. Die Werke von Gertrud Schneider erzählen Geschichten bezaubernder Welten, die mit dem Betrachter die ruhende Kraft der Natur teilen. Durch einen lebendigen, kreativen Schaffensprozess mit verschiedenen Naturmaterialien und unterschiedlichen Techniken erreicht sie faszinierende Wechselwirkungen und schafft anmutige Tiefen in ihren farblich-vielfältigen abstrakten Gemälden. Gertrud Schneider fasziniert, dass die Natur mühelos Gegensätze verbinden kann. Ruhe und Chaos, Entspannung und Spannung, Erschaffung und Zerstörung gehören selbstverständlich zusammen. Die Vielschichtigkeit der Arbeitsweise kann man bei der Betrachtung ihrer Werke nachvollziehen. Sie laden ein, immer mehr Details und Neues zu entdecken. Kontrastreiche Überlagerungen ausgewogener Farbfelder begegnen unterschiedlichen Strukturen. So entsteht ein wuchtiges Kolorit einer Landschaft, in der die Farben von einer Sehnsucht nach Exotik und Abenteuer erzählen.Ihre künstlerische Entwicklung wurzelt in der Naturbeobachtung – Gertrud Schneider ist in Haschagen nahe Hermannstadt aufgewachsen, wo sie schon früh den Rhythmus der Natur spüren und schätzen lernte. Vor etwa 20 Jahren entdeckt sie die Malerei für sich und perfektioniert stetig ihren künstlerischen Ausdruck bei unterschiedlichen Künstlern. Heute hat sie ihr Atelier in Stuttgart-Hofen, wo sie bei Kunstevents und Kursen einen regen Austausch mit Kunstinteressierten pflegt. Bei vielen Messen und Ausstellungen hat Gertrud Schneider schon ihre Werke gezeigt – etwa in Stuttgart, München, Wiesbaden, Dresden, Straßburg, Riga, Miami, Kopenhagen.Ihre Bilder laden nicht nur zum Verweilen ein, sie bieten uns die Gelegenheit einzutauchen in eine meditative Fantasiewelt, abseits vom Alltag, in der wir Prozesse reflektieren, verborgene Dimensionen und die Schönheit des Augenblicks erleben. Mehr Infos auf: www.gertrud-schneider.de