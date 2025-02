Ausstellung in Regensburg: „Ungehört – die Geschichte der Frauen. Flucht, Vertreibung, Integration“

Die Ausstellung „Ungehört – die Geschichte der Frauen. Flucht, Vertreibung, Integration“ ist am 13. Januar im Oberen Foyer der Universitätsbibliothek (Zentralbibliothek) Regensburg eröffnet worden. Die Ausstellung wurde von der Regensburger Historikerin Prof. Dr. Daniela Neri-Ultsch konzipiert. Sie beleuchtet die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leistung der Frauen und ihre Rolle bei der Integration der geflüchteten, vertriebenen oder zwangsausgesiedelten Familien, die 1945 und danach in die westlichen Besatzungszonen Deutschlands gekommen sind.

Zur Ausstellung ist im Volk Verlag auch ein Buch erschienen.

Im Zentrum stehen exemplarisch die Biografien von sechs Zeitzeuginnen, die aus verschiedenen Regionen des östlichen Europas stammen: aus Mähren, Oberschlesien, Pommern, der Batschka (Donauschwaben) und Ostpreußen. Vor dem Hintergrund des historischen Zeitstrahls taucht man ein in die einzelnen Entwicklungsphasen der Zeitzeuginnen anhand wesentlicher lebensbiografischer Stationen und erkennt dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Bewältigung von Flucht, Vertreibung und Integration. Die Ausstellung widmet sich den späteren Jahren des Zweiten Weltkriegs und den entbehrungsreichen Nachkriegsjahren bis in die 1970er Jahre. Zentrale Fragen der Ausstellung sind: Welche Leistungsfähigkeit wurde den Frauen abverlangt? Welche Handlungsmöglichkeiten und -räume konnten sie wahrnehmen, um sich in Deutschland bzw. in Bayern eine neue Existenz aufzubauen? Welche Integrationsstrategien entwickelten sie? Welche Bedeutung hat das „Erbe von Flucht und Vertreibung“ für die zweite und dritte Generation?Die Wanderausstellung des Hauses des Deutschen Ostens ist erstmals in Regensburg zu sehen, und zwar während der Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek (Montag bis Freitag: 8.00 bis 20.00 Uhr) nochDer Eintritt ist frei.