



4. Januar 2026

„Ein feste Burg ist unser Gott“ – eine Ausstellung der Stiftung Kirchenburgen

Am Samstag, dem 29. November, wurde in der Stadtkirchengemeinde Bückeburg in Niedersachsen die Ausstellung „Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen – Ein europäisches Kulturerbe“ eröffnet. Die Stiftung Kirchenburgen gastiert mit ihrer Ausstellung bis zum 28. Januar 2026 auf Einladung von Pastor Dr. Manuel Stübecke in seiner Kirchengemeinde.

Pastor Dr. Manuel Stübecke, Marianne Hinzel, Monika Drotleff und Philipp Harfmann (von links) bei der Ausstellungseröffnung in Bückeburg. Foto: privat Philipp Harfmann, der als ehemaliger Geschäftsführer der Stiftung Kirchenburgen die Ausstellungswanderung durch Deutschland/Europa koordiniert, sagte mir in einem Gespräch: „Uns ist es wichtig, mit der Ausstellung möglichst viele Menschen zu erreichen und sie für das einmalige baukulturelle Erbe der siebenbürgischen Kirchenburgenlandschaften zu begeistern. Bückeburg ist für uns aus zweierlei Sicht ein besonderer Ausstellungsort: einerseits, weil Pastor Manuel Stübecke vor einigen Jahren auch in Siebenbürgen gearbeitet hat und seitdem enge Kontakte pflegt, und andererseits, weil es bereits vor dem Fall des Eisernen Vorhangs partnerschaftliche Kontakte auf der Ebene der Landeskirchen Schaumburg-Lippe und in Rumänien gab.“



Die Ausstellung besteht aus 24 Bannern, die in der Stadtkirche Bückeburg ausgestellt sind. Ziel der Ausstellung ist es, über die Kirchen­burgen und die sie umgebenden Kulturlandschaften als gemeinsames Erbe der Region Siebenbürgen zu informieren. Die Text- und Bildtafeln beleuchten die Geschichte, berichten über die aktuelle Situation und zeigen Perspektiven für die Zukunft auf. Die Ausstellung lebt nicht zuletzt von zahlreichen hochwertigen und stimmungsvollen Fotos. Seit dem Jahr 2016 wurde sie in 55 Orten und acht Ländern gezeigt. Unter anderem gastierte sie auch in Wunstorf, ebenfalls in Niedersachen.



In Wunstorf hat Petra Volkmer, die Vorsitzende der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen, die Ausstellungseröffnung begleitet. In Bückeburg durfte ich als Kulturreferentin der Landesgruppe die Ausstellung begleiten und mich im Anschluss mit den Gästen austauschen. Viele von ihnen waren schon in Siebenbürgen und berichteten mir von ihren Begegnungen mit Menschen und der siebenbürgischen Kultur. Für die Einladung bei Pastor Dr. Stübecke und den Gästen konnte ich mich mit selbstgemachten Keksen bedanken. Es waren Kekse, die ich passend zur Ausstellung mit dem Keksausstecher Burg von unserem Verband gemacht hatte. Der Abend und die Ausstellung haben Monika Drotleff, unsere stellvertretende Kulturreferentin, und mich so sehr begeistert, dass wir uns entschlossen haben, die Kirchenburgen-Ausstellung auch nach Hannover zu holen. Aber zunächst können alle Interessenten die Ausstellung in der Stadtkirche, Lange Straße 9, im schönen Bückeburg besuchen. Die Stadtkirche ist am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag von 14.00 bis 15.30 Uhr geöffnet.



Am Mittwoch, den 7. Januar 2026, um 18.00 Uhr hält Pastor Dr. Manuel Stübecke einen Vortrag über die Geschichte der Siebenbürger Sachsen und führt im Anschluss persönlich durch die Ausstellung. Am Mittwoch, dem 28. Januar, um 18.00 Uhr findet dann die Abschlussveranstaltung statt.



Die nächste Station ist das Rathaus von Aschaffenburg, wo die Ausstellung vom 14.-30. April 2026 gezeigt wird.



Ich möchte mich bei Pastor Dr. Stübecke für die Einladung und für die an diesem Abend für den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. gesammelte Kollekte bedanken. Allen interessierten Mitgliedern der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen möchte ich diese Ausstellung ans Herz legen und sie nach Bückeburg einladen. Philipp Harfmann, der als ehemaliger Geschäftsführer der Stiftung Kirchenburgen die Ausstellungswanderung durch Deutschland/Europa koordiniert, sagte mir in einem Gespräch: „Uns ist es wichtig, mit der Ausstellung möglichst viele Menschen zu erreichen und sie für das einmalige baukulturelle Erbe der siebenbürgischen Kirchenburgenlandschaften zu begeistern. Bückeburg ist für uns aus zweierlei Sicht ein besonderer Ausstellungsort: einerseits, weil Pastor Manuel Stübecke vor einigen Jahren auch in Siebenbürgen gearbeitet hat und seitdem enge Kontakte pflegt, und andererseits, weil es bereits vor dem Fall des Eisernen Vorhangs partnerschaftliche Kontakte auf der Ebene der Landeskirchen Schaumburg-Lippe und in Rumänien gab.“Die Ausstellung besteht aus 24 Bannern, die in der Stadtkirche Bückeburg ausgestellt sind. Ziel der Ausstellung ist es, über die Kirchen­burgen und die sie umgebenden Kulturlandschaften als gemeinsames Erbe der Region Siebenbürgen zu informieren. Die Text- und Bildtafeln beleuchten die Geschichte, berichten über die aktuelle Situation und zeigen Perspektiven für die Zukunft auf. Die Ausstellung lebt nicht zuletzt von zahlreichen hochwertigen und stimmungsvollen Fotos. Seit dem Jahr 2016 wurde sie in 55 Orten und acht Ländern gezeigt. Unter anderem gastierte sie auch in Wunstorf, ebenfalls in Niedersachen.In Wunstorf hat Petra Volkmer, die Vorsitzende der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen, die Ausstellungseröffnung begleitet. In Bückeburg durfte ich als Kulturreferentin der Landesgruppe die Ausstellung begleiten und mich im Anschluss mit den Gästen austauschen. Viele von ihnen waren schon in Siebenbürgen und berichteten mir von ihren Begegnungen mit Menschen und der siebenbürgischen Kultur. Für die Einladung bei Pastor Dr. Stübecke und den Gästen konnte ich mich mit selbstgemachten Keksen bedanken. Es waren Kekse, die ich passend zur Ausstellung mit dem Keksausstecher Burg von unserem Verband gemacht hatte. Der Abend und die Ausstellung haben Monika Drotleff, unsere stellvertretende Kulturreferentin, und mich so sehr begeistert, dass wir uns entschlossen haben, die Kirchenburgen-Ausstellung auch nach Hannover zu holen. Aber zunächst können alle Interessenten die Ausstellung in der Stadtkirche, Lange Straße 9, im schönen Bückeburg besuchen. Die Stadtkirche ist am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag von 14.00 bis 15.30 Uhr geöffnet.Am Mittwoch, den, um 18.00 Uhr hält Pastor Dr. Manuel Stübecke einen Vortrag über die Geschichte der Siebenbürger Sachsen und führt im Anschluss persönlich durch die Ausstellung. Am Mittwoch, dem, um 18.00 Uhr findet dann die Abschlussveranstaltung statt.Die nächste Station ist das Rathaus von Aschaffenburg, wo die Ausstellung vomgezeigt wird.Ich möchte mich bei Pastor Dr. Stübecke für die Einladung und für die an diesem Abend für den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. gesammelte Kollekte bedanken. Allen interessierten Mitgliedern der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen möchte ich diese Ausstellung ans Herz legen und sie nach Bückeburg einladen. Marianne Hinzel

Schlagwörter: Ausstellung, Stiftung Kirchenburgen, Niedersachsen/Bremen

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.