Kirchenburgen als wertvolles Kulturerbe: Aussiedlerbeauftragter im Gespräch mit Hans Tekeser

Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, kam am 26. November mit Hans Tekeser, Inhaber und CEO der Alzner Automotive und Mäzen der mittelalterlichen Kirchenburg in Alzen, zu einem Gespräch im Bundesministerium des Inneren zusammen.

Bundesaussiedlerbeauftragter Dr. Bernd Fabritius (rechts) im Gespräch mit dem siebenbürgischen Unternehmer Hans Tekeser. Foto: BMI Erörtert wurden dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung dieses wichtigen gesamtdeutschen kulturellen Erbes. Besonders erfreulich war aus Sicht des Bundesaussiedlerbeauftragten „die Initiative, mehrere Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft (Heimatortsgemeinschaft) und Politik zu einer gemeinsamen Anstrengung bei Lösung dieser Aufgabe zusammenzubringen“.



