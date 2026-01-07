



7. Januar 2026

Letztes Internetseminar: Digitale Kommunikation und kulturelle Identität im Wandel

Vom 5. bis 7. Dezember 2025 fand in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Heiligenhof“ in Bad Kissingen das 17. und letzte Internetseminar statt. Das Seminar wurde 2008 von den Siebenbuerger.de-Webmastern ins Leben gerufen, und seitdem, mit einem Jahr Unterbrechung, jährlich zusammen mit der Akademie Mitteleuropa veranstaltet. Zum Abschluss der Seminarreihe ging es um „Digitale Kommunikation und kulturelle Identität im Wandel“.

Ein Dankeschön für die Webmaster, v.l.n.r.: Robert Sonnleitner, Studienleiter Gustav Binder, Günther Melzer, Hans-Detlev Buchner, Bundeskulturreferentin Dagmar Seck und Bundesvorsitzender Rainer Lehni. Es fehlt: Gunther Krauss. Fotos: Heike Mai-Lehni Organisator und Moderator war auch dieses Mal der Internetreferent des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Robert Sonnleitner, der am ersten Abend den Internetauftritt und die Social-Media-Kanäle von Siebenbuerger.de sowie den Themenschwerpunkt des Seminars vorstellte. Als Herzstück der kulturellen Identität führte er die Sprache an. Anschließend präsentierte Gunther Kraus die einzelnen Mundartrubriken von Siebenbuerger.de, wie das Spracharchiv mit den Aufnahmen des Linguistik-Instituts Bukarest und die Mundart-Projekte „Sachsesch Wält" und „Hegt wird gesangen".



Hermann Depner führte den von ihm produzierten



Die Bundeskulturreferentin des Verbandes, Dagmar Seck, wies darauf hin, dass die in 25 Jahren gewachsene Webpräsenz Siebenbuerger.de eine inhaltliche und gestalterische Auffrischung gut vertragen könnte. Als Vorbild führte sie die zeitgemäße Gestaltung der Homepage der Landsmannschaft Schlesien unter



Gunther Krauss erläuterte am Beispiel einer klimatisierten Matratze, die per App gesteuert wird, das Problem der digitalen Abhängigkeit. Als die Cloud von Amazon Web Services ausfiel, in der die Daten der App gespeichert waren, heizten sich die Matratzen unkontrolliert auf. Das ist mittlerweile ein weit verbreitetes Problem. Obwohl das Internet dezentral aufgebaut ist, werden die Daten vor allem bei einigen wenigen, großen Anbietern gespeichert. Wenn ein Anbieter ausfällt, sind zahlreiche Internetangebote von dem Ausfall betroffen. Vor diesem Hintergrund empfahl Gunther Krauss eine Diversifizierung bei der Auswahl der Anbieter bis hin zur lokalen Speicherung von Daten und dem Verzicht auf Online-Funktionen. Die Teilnehmer des 17. Internetseminars im Heiligenhof. Diana Castrino präsentierte die Veranstaltungsdatenbank des Siebenbürgenforums für deutschsprachige Veranstaltungen in Rumänien. Vereine und Institutionen können ihre Veranstaltungen nach einer erfolgreichen Anmeldung selber in deutscher und rumänischer Sprache eintragen. Die Datenbank kann man unter der URL



Am letzten Tag ging es in den Vorträgen um die gegenwärtige Entwicklung der siebenbürgisch-sächsischen Mundart. Dr. Oliver Herbst referierte über die Dokumentation und Pflege der siebenbürgisch-sächsischen Dialekte im digitalen Zeitalter und ging auf die vielfältigen Online-Aktivitäten unserer Gemeinschaft in diesem Bereich ein. Doris Hutter stellte in ihrem Vortrag die Frage, warum man heute noch Mundart sprechen soll. Als Argument dafür führte sie an, dass man in Mundart alte Geschichten besonders authentisch erzählen kann, und lieferte mit der Erzählung „De Gruiß ä Budapäst" gleich ein Beispiel, das man mittlerweile auch als Reel auf der Facebook-Seite Siebenbuerger.de ansehen kann. In jüngster Zeit gab es mehrere Initiativen zur Belebung der Mundart, z.B. von der SJD und dem Bundeskulturreferat des Verbandes. Zum Schluss boten Robert Sonnleitner und Gunther Krauss einen Rückblick in Wort und Bild auf die 17 zurückliegenden Seminare. Im Namen aller Teilnehmer sprachen der Bundesvorsitzende Rainer Lehni, die Bundeskulturreferentin Dagmar Seck, Studienleiter Gustav Binder sowie Anja Babet und Doris Hutter den Webmastern Robert Sonnleitner, Günther Melzer, Gunther Krauss und Hans-Detlev Buchner zum Abschied ihren herzlichen Dank aus.



Neben den vier Webmastern von Siebenbuerger.de waren auch Jochen Philippi, Jakob Cosoroaba, Patrick Krempels, Uwe Pelger, Johann Lauer und Hermann Depner häufiger als Referenten dabei. Das Seminar richtete sich vor allem an Medienreferenten und Webmaster von landsmannschaftlichen Vereinigungen wie Kreisgruppen und HOGs, Editoren des Ortschaftenbereichs von Siebenbuerger.de und sonstige interessierte Internetnutzer. Die Veranstaltung stand auch nichtsiebenbürgischen Gästen offen und wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales über das Haus des Deutschen Ostens in München gefördert. Ziel war es, praxisnahes Wissen zu vermitteln und aktuelle Entwicklungen im Internet zu beleuchten. Dabei ging es nicht nur um die Technik, sondern auch um gesellschaftliche und kulturelle Aspekte. In den ersten Seminaren standen vor allem die Erstellung von Homepages, die Betreuung der Ortsseiten auf Siebenbuerger.de, die Produktion von Multimedia-Inhalten und Communities im Mittelpunkt. Später kamen weitere Themen hinzu wie die sozialen Medien, das mobile Internet, Datenschutz, Archive, die Digitalisierung der Vereinsarbeit und Künstliche Intelligenz. Im Lauf der Jahre hat sich das Seminar zu einem Treffen der siebenbürgisch-sächsischen Internetszene entwickelt und wurde von vielen Teilnehmern regelmäßig besucht. Der Oberbegriff „Internet“ ist aber mittlerweile zu eng gefasst. Deswegen wird die Seminarreihe in der bisherigen Form beendet. Es wird aber eventuell noch Tagungen oder Workshops in einem neuem Format geben.



