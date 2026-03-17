



17. März 2026

Kaspar Lukas Teutsch in Gundelsheim

Vom 22. März 2026 bis zum 17. Januar 2027 zeigt das Siebenbürgische Museum Gundelsheim die Kabinettausstellung „Kaspar Lukas Teutsch. 1931-2025. IN MEMORIAM“. Die Vernissage mit anschließendem Rundgang ist am 22. März um 16.00 Uhr.

Kaspar Lukas Teutsch: „Träumer II“, 1985, Radierung und Aquatinta, Siebenbürgisches Museum Gundelsheim; Foto: © Siebenbürgisches Museum Gundelsheim, Julia Mayerhöffer Surreal-Phantastisches, Emotional-Tiefgründiges und Grotesk-Witziges findet sich im facettenreichen Werk des 2025 verstorbenen, aus Kronstadt stammenden Künstlers Kaspar Lukas Teutsch.



Das Siebenbürgische Museum hat aus seinem Nachlass eine beeindruckende Auswahl von mehr als 60 Kunstwerken als großzügige Schenkung erhalten. Darin sind Zeichnungen, Druckgrafiken, Gemälde und (Objekt-)Collagen aus fünf Jahrzehnten enthalten, die die Vielfalt und Tiefe seines Schaffens sichtbar machen.



Kaspar Lukas Teutschs künstlerische Entwicklung der letzten 50 Jahre lässt sich als Weg von beklemmenden, von politischer Repression und persönlicher Enge geprägten Bildwelten hin zu immer freierer, experimentellerer und schließlich ruhigerer Gestaltung lesen.



Ab Mitte der 1970er bis in die frühen 1980er Jahre dominieren Motive der Angst, des Gefesselten und Verschlossenen, Sinnbilder seiner damaligen Lebensumstände. Die Krise nach seiner Ankunft 1980 in München führte zu einer Phase intensiven Surrealismus, in der Alltagsobjekte mit erfundenen Formen verschmolzen und der „Träumer“ als Alter Ego entstand. Mitte der 1980er gewann der Künstler wieder positive Energie und das Experimentieren die Oberhand: Siebdrucke und humorvolle „Wolpertinger“ erweiterten nun unter anderem sein Repertoire.



In den 1990er Jahren wandelte sich sein Stil in den klaren, ruhigen Italien-Radierungen erneut, die eine neu gefundene innere Balance ausdrücken. Ab 1994, nach seinem Ruhestand als Lehrer für Grafikdesign an der Deutschen Meisterschule für Mode, verband der Künstler frühere Motive mit Naturbezügen und entwickelte seine eigene Ästhetik konsequent weiter, ohne die Freude am Neuen zu verlieren.



Anlässlich seines 95. Geburtstags und seines ersten Todestags zeigt das Grafikkabinett nun diese besondere Ausstellung mit Zeichnungen und Druckgrafiken. Um den Reichtum seines grafischen Œuvres erfahrbar zu machen, werden Exponate im Laufe der Ausstellung ausgetauscht. Damit eröffnen sich immer wieder neue Perspektiven auf das vielschichtige Werk des Kaspar Lukas Teutsch.



Zur Ausstellung werden öffentliche und auf Anfrage auch private Gruppenführungen während der Öffnungszeiten des Museums angeboten.



Die Ausstellung wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern aufgrund eine Beschlusses des Deutschen Bundestages.



Weitere Infos: Surreal-Phantastisches, Emotional-Tiefgründiges und Grotesk-Witziges findet sich im facettenreichen Werk des 2025 verstorbenen, aus Kronstadt stammenden Künstlers Kaspar Lukas Teutsch.Das Siebenbürgische Museum hat aus seinem Nachlass eine beeindruckende Auswahl von mehr als 60 Kunstwerken als großzügige Schenkung erhalten. Darin sind Zeichnungen, Druckgrafiken, Gemälde und (Objekt-)Collagen aus fünf Jahrzehnten enthalten, die die Vielfalt und Tiefe seines Schaffens sichtbar machen.Kaspar Lukas Teutschs künstlerische Entwicklung der letzten 50 Jahre lässt sich als Weg von beklemmenden, von politischer Repression und persönlicher Enge geprägten Bildwelten hin zu immer freierer, experimentellerer und schließlich ruhigerer Gestaltung lesen.Ab Mitte der 1970er bis in die frühen 1980er Jahre dominieren Motive der Angst, des Gefesselten und Verschlossenen, Sinnbilder seiner damaligen Lebensumstände. Die Krise nach seiner Ankunft 1980 in München führte zu einer Phase intensiven Surrealismus, in der Alltagsobjekte mit erfundenen Formen verschmolzen und der „Träumer“ als Alter Ego entstand. Mitte der 1980er gewann der Künstler wieder positive Energie und das Experimentieren die Oberhand: Siebdrucke und humorvolle „Wolpertinger“ erweiterten nun unter anderem sein Repertoire.In den 1990er Jahren wandelte sich sein Stil in den klaren, ruhigen Italien-Radierungen erneut, die eine neu gefundene innere Balance ausdrücken. Ab 1994, nach seinem Ruhestand als Lehrer für Grafikdesign an der Deutschen Meisterschule für Mode, verband der Künstler frühere Motive mit Naturbezügen und entwickelte seine eigene Ästhetik konsequent weiter, ohne die Freude am Neuen zu verlieren.Anlässlich seines 95. Geburtstags und seines ersten Todestags zeigt das Grafikkabinett nun diese besondere Ausstellung mit Zeichnungen und Druckgrafiken. Um den Reichtum seines grafischen Œuvres erfahrbar zu machen, werden Exponate im Laufe der Ausstellung ausgetauscht. Damit eröffnen sich immer wieder neue Perspektiven auf das vielschichtige Werk des Kaspar Lukas Teutsch.Zur Ausstellung werden öffentliche und auf Anfrage auch private Gruppenführungen während der Öffnungszeiten des Museums angeboten.Die Ausstellung wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern aufgrund eine Beschlusses des Deutschen Bundestages.Weitere Infos: www.siebenbuergisches-museum.de

Schlagwörter: Ausstellung, Zeichnungen, Teutsch

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