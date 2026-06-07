



7. Juni 2026

Reinhardt Schuster stellt in Kronstadt aus

Die Ausstellung „Memento“ mit Gemälden des aus Siebenbürgen stammenden Malers Reinhardt Schusters (geboren 1936 in Brenndorf) wird vom 10.–30. Juni im Multikulturellen Zentrum der Transilvania-Universität (Rudolfsring/Bulevardul Eroilor Nr. 29) in Kronstadt (Brașov) gezeigt. Die Eröffnung findet am 10. Juni um 18.00 Uhr in Anwesenheit des Künstlers statt, die Einführung hält Dr. Radu Popica vom Kronstädter Kunstmuseum.

Reinhardt Schuster: „Verriegelter Eingang“, 1991, Öl auf Leinwand, 150 x 130 cm Entstanden in den letzten vier Jahrzehnten, erinnern die Bilder an verschiedene Ereignisse, die in diesem Zeitraum stattfanden. „Reinhardt Schusters elaborierte künstlerische Sprache saugt geradezu die Strömungen der europäischen Kunstentfaltung der 1950-1970er Jahre auf“ (



Die Ausstellung in Kronstadt ist montags bis freitags (14.00-20.00 Uhr) geöffnet, der Eintritt ist kostenlos. Partner der Ausstellung sind die „Dorfgemeinschaft der Brenndörfer“ (HOG Brenndorf) und das Begegnungs- und Kulturzentrum „Friedrich Teutsch“ in Hermannstadt. Entstanden in den letzten vier Jahrzehnten, erinnern die Bilder an verschiedene Ereignisse, die in diesem Zeitraum stattfanden. „Reinhardt Schusters elaborierte künstlerische Sprache saugt geradezu die Strömungen der europäischen Kunstentfaltung der 1950-1970er Jahre auf“ ( Dr. Irmgard Sedler ), der Maler entwickelte seither eine unverwechselbare Handschrift und gehört zu bedeutendsten zeitgenössischen Künstlern der Siebenbürger Sachsen.Die Ausstellung in Kronstadt ist montags bis freitags (14.00-20.00 Uhr) geöffnet, der Eintritt ist kostenlos. Partner der Ausstellung sind die „Dorfgemeinschaft der Brenndörfer“ (HOG Brenndorf) und das Begegnungs- und Kulturzentrum „Friedrich Teutsch“ in Hermannstadt.

Schlagwörter: Reinhardt Schuster, Ausstellung, Kronstadt

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