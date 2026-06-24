



24. Juni 2026

Online-Veranstaltungsreihe „Überraschende Übersetzungen. Literarische Übersetzungen ins Deutsche: Rumänien und Moldova im Fokus“

Auf Initiative des Internationalen Literatur- und Übersetzungsfestivals Iași – FILIT (Rumänien) laden mehrere Kulturinstitutionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu Gesprächen mit erfahrenen Übersetzerinnen und Übersetzern ein, die aktuellen literarischen Texten aus Rumänien und Moldova eine deutsche Stimme geben. Die online geführten Gespräche rücken die Tätigkeit des Übersetzens in den Fokus, die sich in ihrer Vielfalt als Herausforderung im Spannungsfeld zwischen Schaffen und Vermitteln beleuchten lässt. Dabei geht es um die unterschiedlichsten Themen:

30. Juni: „Mögliche Welten hinter kruden Wirklichkeiten“, der Übersetzer Georg Aescht im Gespräch mit Ingrid Baltag



8. September: „Stimmenverleih ohne Übernahme“, der Autor und Übersetzer Jan Koneffke im Gespräch mit Enikő Dácz



13. Oktober: „Vor einer Diktatur fliehen: Zwischen verbriefter Vergangenheit und Flucht in eine neue Sprache“, der Übersetzer Yves Raeber im Gespräch mit Cécile Vilas



10. November: „Übersetzer und Übersetztes im Wandel“, der Übersetzer und Autor Ernest Wichner im Gespräch mit Katharina Biegger



1. Dezember: „Wem gehört meine ‚Treue‘?“, die Übersetzerin Manuela Klenke im Gespräch mit Gundel Große



Die Veranstaltungen finden jeweils von 12.00-13.00 Uhr online statt.



Mit Blick auf die Frankfurter Buchmesse 2028, zu der Rumänien als Ehrengast eingeladen ist, setzt sich die Gesprächsreihe zudem das Ziel, die Aufmerksamkeit auf die übersetzerische Leistung sowie auf bereits vorliegende Werke und noch zu wünschende Übertragungen zu lenken.



Das Internationale Literatur- und Übersetzungsfestival Iași – FILIT ist ein Projekt des Nationalmuseums für rumänische Literatur Iași. Die Veranstaltungsreihe „Überraschende Übersetzungen“ wird von Monica Salvan koordiniert und als Projekt von der IRENE Stiftung, Rümlang, gefördert. Kooperationspartner: ARTLIT – Asociația Română a Traducătorilor Literari, CEATL European Council of Literary Translators‘ Associations, Deutsches Kulturzentrum Iași, Deutsch-Rumänische Hefte/Deutsch-Rumänische Gesellschaft Berlin, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München, Stiftung Litar, Literaturhaus Vorarlberg, Übersetzerhaus Looren „Mögliche Welten hinter kruden Wirklichkeiten“, der Übersetzerim Gespräch mit„Stimmenverleih ohne Übernahme“, der Autor und Übersetzerim Gespräch mit„Vor einer Diktatur fliehen: Zwischen verbriefter Vergangenheit und Flucht in eine neue Sprache“, der Übersetzerim Gespräch mit„Übersetzer und Übersetztes im Wandel“, der Übersetzer und Autorim Gespräch mit„Wem gehört meine ‚Treue‘?“, die Übersetzerinim Gespräch mitDie Veranstaltungen finden jeweils von 12.00-13.00 Uhr online statt. Hier können Sie sich anmelden. Mit Blick auf die Frankfurter Buchmesse 2028, zu der Rumänien als Ehrengast eingeladen ist, setzt sich die Gesprächsreihe zudem das Ziel, die Aufmerksamkeit auf die übersetzerische Leistung sowie auf bereits vorliegende Werke und noch zu wünschende Übertragungen zu lenken.Das Internationale Literatur- und Übersetzungsfestival Iași – FILIT ist ein Projekt des Nationalmuseums für rumänische Literatur Iași. Die Veranstaltungsreihe „Überraschende Übersetzungen“ wird von Monica Salvan koordiniert und als Projekt von der IRENE Stiftung, Rümlang, gefördert. Kooperationspartner: ARTLIT – Asociația Română a Traducătorilor Literari, CEATL European Council of Literary Translators‘ Associations, Deutsches Kulturzentrum Iași, Deutsch-Rumänische Hefte/Deutsch-Rumänische Gesellschaft Berlin, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München, Stiftung Litar, Literaturhaus Vorarlberg, Übersetzerhaus Looren

Schlagwörter: Online-Veranstaltung, deutsch-rumänische Beziehungen, Literatur

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