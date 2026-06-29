



29. Juni 2026

Ausstellung „Kirchenburgen: Erbe mit Zukunft“ im Teutsch-Haus

Hermannstadt – Das Begegnungs- und Kulturzentrum Friedrich Teutsch der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien zeigt vom 9. Juni bis 30. September die Ausstellung „Kirchenburgen: Erbe mit Zukunft“, in der sich u.a. die Stiftung Kirchenburgen, der Mihai-Eminescu-Trust, der Verein Contrafort Pro Kleinschenk/Cincșor und die Green-Man-Foundation präsentieren.

Plakat der Ausstellung Im Fokus der Ausstellung, die von Dr. Gerhild Rudolf, Leiterin des Teutsch-Hauses, konzipiert wurde, steht die Vernetzung unterschiedlicher Akteure sowie die Bekanntmachung von Praxisbeispielen und neuer Ideen zur Bewahrung und Wiederbelebung der siebenbürgischen Kirchenburgenlandschaft. Als Begleitmaterial zur Ausstellung liegt eine Informationsbroschüre vor. Im Lauf des Sommers werden mehrere Präsentationen und Vorträge stattfinden; den ersten Vortrag hält Caroline Fernolend am Montag, 6. Juli. Die Ausstellung ist von Montag bis Samstag zwischen 10.00 und 17.00 Uhr im Terrassensaal des Teutsch-Hauses zu sehen.



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Ausstellung „Kirchenburgen: Erbe mit Zukunft“, Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien vom 6. Juni 2026 Im Fokus der Ausstellung, die von Dr. Gerhild Rudolf, Leiterin des Teutsch-Hauses, konzipiert wurde, steht die Vernetzung unterschiedlicher Akteure sowie die Bekanntmachung von Praxisbeispielen und neuer Ideen zur Bewahrung und Wiederbelebung der siebenbürgischen Kirchenburgenlandschaft. Als Begleitmaterial zur Ausstellung liegt eine Informationsbroschüre vor. Im Lauf des Sommers werden mehrere Präsentationen und Vorträge stattfinden; den ersten Vortrag hält Caroline Fernolend am Montag, 6. Juli. Die Ausstellung ist von Montag bis Samstag zwischen 10.00 und 17.00 Uhr im Terrassensaal des Teutsch-Hauses zu sehen.

Schlagwörter: Kirchenburgen, Ausstellung, Teutsch-Haus

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