Kommentare zum Artikel

1 • Doris Hutter schrieb am 23.02.2018, 20:26 Uhr:

Dieses ehrende Andenken an Siggi wird bei denen, die ihn kannten, wohl immer verbunden sein mit einem Schmunzeln, weil er den Humor nicht nur geliebt und gelebt, sondern durch die Ritterküren in Rottweil und die humoristische Ecke in der Siebenbürgischen Zeitung in unseren Kreisen geadelt hat.

Danke für diesen Pioniergeist, lieber Siggi!



Beitrag am 23.02.2018, 20:27 Uhr von Moderation geändert.