1 •

Doris Hutter schrieb am 30.04.2021, 23:13 Uhr:

Herrlich, diese kurzweilige Erinnerung an das Sachsentreffen, an viele schöne Momente auch in anderen Ortschaften Siebenbürgens, wo ebenso die HOGs miteinandergefeiert hatten, die sympathische Präsentation des Schönauer Rinnenfestes und die Einblicke in die Vielfalt des Sachsentreffens!



Hans Gärtner ist für die Idee zu danken, allen beteiligten Organisationen und Helfern für die Gestaltung, allen Gästen für das Vermitteln eines schönen Gemeinschaftsgefühls und nicht zuletzt den Gastgebern in Siebenbürgen für die wunderschönen Herbergen Hermannstadt, Freck und alle anderen Orte!



Alle Beteiligten wünschen sich zu Recht ein weiteres Sachsentreffen.



Bis dahin freuen wir uns auf den anstehenden Heimattag zu Pfingsten, der zwar digital daherkommt, jedoch sicher auch schöne Eindrücke vermitteln und ein weiteres aufbauendes Mosaikstückchen unserer Gemeinschaft weltweit werden wird.