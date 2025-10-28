Kommentare zum Artikel
„Geschichten aus dem Kneipenleben“: Wolfi Klein in der Stuttgarter Vortragsreihe
Im Rahmen des Stuttgarter Vorträge im Haus der Heimat (HdH) in Stuttgart haben wir am 24. September eine Lesung des bekannten Paarreimers Wolfgang Klein hören können, wo dessen im Laufe der Jahre geschriebenen und gedruckten Geschichten aus der Jugend und später Thema waren. Wolfgang Klein, eigentlich ein Allerweltsnamen, ist in Mainz als Kneipenbetreiber Wolfi/Wolfito recht bekannt. Nun ist er als zufriedener Rentner unterwegs. mehr...
1 • schully schrieb am 28.10.2025, 17:11 Uhr:Um sich solche Reime wie den obigen anzuhören, muss man hoffentlich nicht auch noch Eintritt zahlen.
Dem Inhalt ist er jedoch treu geblieben: Reim dich! Oder ich friss dich.
servus
