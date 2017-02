61. Richttag der Nachbarschaft Traun

Der 61. Richttag der Siebenbürger Nachbarschaft wurde am 6. Jänner im Volksheim Traun abgehalten. Nachbarvater Kons. Dietmar Lindert konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen.

Der neugewählte Vorstand der Siebenbürger Nachbarschaft Traun: 1. Reihe, von links: Nachbarvater-Stellvertreter Roland Harrer, Kassierin Birgit Traunbauer, Nachbarmutter Irene Kastner, Nachbarvater Dietmar Lindert, Nachbarmutter-Stellvertreterin Andrea Roth, Museumsreferentin Barbara Kopes; 2. Reihe, von links: Obmann Trachtenkapelle Michael Schweitzer, Dr. Susanne Gumpesberger, Klaus Engler, Christine Duka, Martin Duka, Hermine Alesi, Rechnungsprüfer Andreas Lette, Katharina Lindert, Hans Roth, Annemarie Manchen, Jugendobmann Stefan Roth, Georg Gabber, Michael Lindert, Karl König, Gottfried Roth, Wahlleiter Kons. Manfred Schuller. Nicht auf dem Bild, da krankheitshalber verhindert, sind Johannes Teutsch, Karl-Heinz Hedrich und Gernot Lindert. Foto: Dieter Hofmann

te zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Nach dem Totengedenken – im Vorjahr mussten wir von neun Mitgliedern Abschied nehmen – richteten einige der anwesenden Ehrengäste ihre Grußworte an uns, allen voran Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer, Bundes- und Landesobmann der Siebenbürger Sachsen Kons. Manfred Schuller, der Kulturreferent der Stadt Traun Sascha Lindenmayr und Hans Moshammer als Vertreter des Verbands der Heimat- und Trachtenvereine Linz und Umgebung. Dr. Pühringer, bisher schon Ehrenmitglied der Siebenbürger Nachbarschaft Traun, wurde im Rahmen der Veranstaltung von Kons. Schuller die Ehrenmitgliedschaft des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich verliehen. Außerdem wurde sein jahrzehntelanges Engagement in Dankbarkeit und Anerkennung mit dem „Goldenen Ehrenzeichen der Siebenbürger Sachsen“ gewürdigt.Es folgte der Auftritt der Kindertanzgruppe (Leitung Mag. Irmgard Hofmann und Andrea Roth), ehe es nach einem weiteren Musikstück im Programm weiterging. Es ist in Traun seit der Gründung 1956 Tradition, dass die Obmänner von Jugend und Musik einen Sitz und somit Stimmrecht im Vorstand der Nachbarschaft haben – und beim Richttag eine (Re)Präsentationsfläche für ihre Gruppen. Auch wenn bzw. obwohl beide schon seit Jahrzehnten eigenständige Vereine sind, gilt diese Regel noch immer – auf dieser engen Zusammenarbeit fußt das gute Verhältnis untereinander und so lauschten die Anwesenden gespannt den Ausführungen vom Obmann der Trachtenkapelle Michael Schweitzer sowie Jugendobmann Stefan Roth. Nach dem Auftritt der Siebenbürger Jugend waren Kassier Gottfried Roth und Kassaprüfer Andreas Lette am Wort. Dabei konnte sich alle davon überzeugen, dass wir auch 2016 gut gewirtschaftet haben und die Kassa vorbildlich geführt wurde. Leider war dies der letzte Kassabericht von Gottfried Roth, nach 12 Jahren legt er sein Amt zurück. Nachbarvater Dietmar Lindert verabschiedete ihn als Kassier mit Dankesworten sowie einem Geschenk. Als Vertrauensmann bleibt uns Gottfried weiterhin erhalten, was alle sehr freut!Der Nachbarvater warf in seiner Ansprache den Blick zurück auf ein ereignisreiches Jahr, in dem die Nachbarschaft, die Jugend und die Musik ihr 60-jähriges Vereinsjubiläum mit einer Vielzahl von Veranstaltungen gefeiert haben. Er bedankte sich bei seinen Amtswaltern, der Jugend und der Trachtenkapelle, der evangelischen Kirche sowie ganz besonders bei den Vertretern von Land und Stadt für die gute Zusammenarbeit bzw. Unterstützung.Es folgten der Bericht der Nachbarmutter und der Auftritt der „Alten Jugend“. Nach einer kurzen Pause und weiteren Musikstücken führte Bundesobmann Kons. Manfred Schuller die Neuwahlen durch. Das „Dream-Team“ der letzten Jahre bleibt im Großen und Ganzen gleich: Nachbarvater bleibt Dietmar Lindert, seine Stellvertreter heißen Roland Harrer, Karl-Heinz Hedrich und Johannes Teutsch. Nachbarmutter bleibt Irene Kastner, ihre Stellvertreterin Andrea Roth. Neue Kassierin ist Frau Birgit Traunbauer. Schriftführung und Pressearbeit bleiben weiterhin in den bewährten Händen von Mag. Irmgard Homann und Mario Dörr. Letzterer wurde nur eine Woche zuvor Vater – wir gratulieren ihm und seiner Gattin Steffi herzlich zur Geburt von Söhnchen Samuel! Bei den Vertrauenspersonen kommen neu dazu Christine Duka, Katharina Lindert sowie Karl König. Herzlichen Dank an alle Mitglieder der Vereinsleitung für ihre Bereitschaft, in den nächsten drei Jahren aktiv mitzuarbeiten und mitzugestalten!Nun hieß es wieder „Raus aus der Truhe“, denn die Nachbarmutter hat ein ganz besonders wertvolles Stück hervorgeholt und stellte dem Publikum den Kürschen vor, ein Kleidungsstück mit Geschichte. Der Richttag endete mit dem Singen der Hymnen. Herzlichen Dank an die Damen für die obligaten Kuchen- und Gebäckspenden sowie an die Trachtenkapelle, die Kindertanzgruppe, die Siebenbürger Jugend und die Alte Jugend für die Mitgestaltung des Richttags.

Irene Kastner