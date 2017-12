Nachbarschaft Mattigtal beim Evangelischen Kirchentag im Banat

Ende Oktober fand erstmals im rumänischen Banat in Reschitza im Banater Bergland ein „Evangelischer Kirchentag“ und ein Fest „500 Jahre Reformation“ statt. Vier Mitglieder der Nachbarschaft fuhren zu diesem Ereignis ins Banat.

Nachdem auf der Hinfahrt im deutschen Altenheim in Bakowa bei Busiasch Besuche bei allen Bewohnern gemacht und Geschenke überbracht wurden, stand am Samstag der Festgottesdienst mit ökumenischer Beteiligung in der evangelischen Kirche in Reschitza unter dem Motto „Aus gutem Grund – Evangelisch in Rumänien“ auf dem Programm. Gastprediger war Bischof Reinhart Guib aus Hermannstadt. Ein deutscher Chor aus Marburg in Slowenien umrahmte den Gottesdienst und die anschließende Feier. Seitens der Evangelischen Kirche in Österreich überbrachte Pfarrer Frank Schleßmann Grüße und verlas ein Grußwort von Bischof Dr. Bünker aus Wien.Im Anschluss an den Gottesdienst wurde neben der Kirche ein Apfelbäumchen gepflanzt. Ein langer Zug von Trachtenträgern führte durch die Stadt zum Denkmal der nach Russland Deportierten, wo Abordnungen aus Deutschland, Österreich, Rumänien und Slowenien Kränze niederlegten. Die kleine Gruppe aus dem österreichischen Mattigtal besuchte noch die evangelische Gemeinde Steierdorf und übergab Kuratorin Hilde Depner Hilfsgüter für deren Gemeinde. Die Gäste aus Österreich feierten zudem mit der deutschböhmischen katholischen Gemeinde Wolfsberg im Banater Bergland das Kirchweihfest. Dies wurde erstmals in ökumenischer Gemeinschaft gefeiert. Nach dem Gottesdienst wurde zu einem herrlichen Kirchweihmahl eingeladen.

Frank Schleßmann