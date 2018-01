15. Januar 2018 Druckansicht | Empfehlen

Weihnachtsfeier in Salzburg, Tradition seit über 60 Jahren

Die traditionelle Weihnachtsfeier des Vereins der Siebenbürger Sachsen in Salzburg fand am 17. Dezember im Lainerhof, dem Haus der Salzburger Brauchtumsvereine statt. In den Vorbereitungen durch die Tanzgruppe wurde die Herbergssuche als Thema gewählt und dazu entsprechende Texte, Lieder und Musikstücke vorbereitet. Die Gäste wurden bei ihrer Ankunft von einem kleinen Weihnachtsmarkt begrüßt. Es gab kunstvolles und genussvolles Handwerk zu kaufen. Selbstgenähte Stofftiere und Zirbenpolster, Kräuterseifen aus eigener Erzeugung, Kerzen und Honig vom befreundeten Imker und Strickwaren wurden angeboten. Natürlich durften auch Eierlikör und Windbäckerei in diesem reichhaltigen Sortiment nicht fehlen.

Über 80 Gäste fanden sich zu diesem besinnlichen Nachmittag ein und konnten sich vor der Feier noch mit Süßem und Pikantem stärken. Die Feierstunde wurde stimmungsvoll mit Musik der steirischen Harmonika begonnen. In einem Krippenspiel wurde die Herbergssuche bis zum Eintreffen der Hirten dargestellt. Die biblische Weihnachtsgeschichte wurde mittels Filzfiguren dargestellt, die Verena Neuhauser kunstvoll gebastelt hat. Bei der Weihnachtsfeier im Lainerhof wurde kunstvolles Handwerk präsentiert. Foto: Barbara Weber Knecht Ruprecht beschert ein Mädchen, das sich mit einem Gedicht bedankt. Foto: Barbara Weber Über 80 Gäste fanden sich zu diesem besinnlichen Nachmittag ein und konnten sich vor der Feier noch mit Süßem und Pikantem stärken. Die Feierstunde wurde stimmungsvoll mit Musik der steirischen Harmonika begonnen. In einem Krippenspiel wurde die Herbergssuche bis zum Eintreffen der Hirten dargestellt. Die biblische Weihnachtsgeschichte wurde mittels Filzfiguren dargestellt, die Verena Neuhauser kunstvoll gebastelt hat.Gemeinsam gesungene Advents- und Weihnachtslieder rundeten die Texte und szenischen Darstellungen ab. Besondere Freude beim Publikum riefen die mitwirkenden Kinder und Jugendlichen hervor. Auf Zithern und Steirischen Harmonikas brachten diese wunderschöne und besinnliche Musikstücke dar. Wie jedes Jahr durften wir wieder Knecht Ruprecht begrüßen, der dem Klang der Musik und der Lieder gefolgt war und so den Weg zu uns gefunden hatte. Alle Kinder erhielten ein Säckchen mit Süßigkeiten, manche bedankten sich mit einem Gedicht oder auch einem Musikstück. Sogar die Erwachsenen gingen nicht leer aus und erhielten verzierte Lebkuchen zusammen mit einem Spruch zum Nachdenken. Die stimmungsvolle Feier und das gemeinsame Singen haben uns alle besinnlich und mit Frohmut auf das Weihnachtsfest eingestimmt.Der Verein der Siebenbürger Sachsen in Salzburg wünscht allen seinen Mitgliedern ein gesundes und gesegnetes neues Jahr! Dagmar Meburger

Schlagwörter: Oberösterreich, Salzburg, Weihnachtsfeier

Nachricht bewerten:

9 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.