Wien: Mattis-Teutsch-Ausstellung

m Rumänischen Kulturinstitut in Wien fand am 21. Juni gemeinsam mit dem Kunstmuseum Kronstadt die Eröffnung der Ausstellung „Hans Mattis-Teutsch. Ein rumänischer Künstler der europäischen Avantgarde“ statt u. a. in Anwesenheit des Direktors des Kunstmuseums Kronstadt, Bartha Árpád, von Ausstellungskurator Radu Popica und Ludwig Niestelberger, Bundesobmannstellvertreter der Siebenbürger Sachsen in Österreich.

Hans Mattis-Teutsch: „Arbeiter“ (1927), Öl auf Leinwand, 100,5 x 65,5 cm, Bildquelle: Kunstmuseum Kronstadt

Der Siebenbürger Sachse Hans Mattis Teutsch wurde am 13. August 1884 in Kronstadt geboren und besuchte von 1901 bis 1903 die Höhere Gewerbeschule in Budapest. Danach studierte er in München und Paris, wo ihm Wassily Kandinsky die Teilnahme an Ausstellungen ermöglichte. Er schloss sich avantgardistischen Gruppen an, worauf er in Berlin zusammen mit Paul Klee seine Erstausstellung von Gemälden und Grafiken zeigte. Von 1944 bis 1948 war Mattis-Teutsch der Leiter der Kronstädter Freien Kunstakademie. Bis 1958 war er auch Vorsitzender des Verbandes Bildender Künstler / Zweigstelle Kronstadt (damals Stalinstadt / Orașul Stalin). Wegen eines Konflikts mit einem Parteifunktionär wurde er bis in die 1960er-Jahre vom kommunistischen Regime totgeschwiegen. Er starb am 17. März 1960 in Kronstadt. Der Maler, Grafiker, Kunsttheoretiker, Dichter und Kunstpädagoge wird zusammen mit Wassily Kandinsky, Paul Klee, Franz Marc, Marc Chagall und vielen anderen als einer der wichtigsten Vertreter der europäischen Avantgarde des 20. Jahrhundert genannt.Hans Mattis-Teutsch ist derzeit auch mit sechs Arbeiten im Rahmen der Ausstellung „Klimt ist nicht das Ende. Aufbruch in Mitteleuropa“ vertreten. Diese Ausstellung ist im, Rennweg 6A, in Wienzu sehen.Die Ausstellung über Mattis-Teutsch im, Argentinierstraße 39, Wien mit über 30 Werken kann noch2018 bei freiem Eintritt besichtigt werden.

Ludwig Niestelberger