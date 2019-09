Sommerfest in Traun

Die größte Veranstaltung im Jahresablauf ist stets das Sommerfest der Nachbarschaft. Heuer fand es am 7. Juli statt und dank des wechselhaften Wetters teils drinnen im Pfarrsaal, teils im wunderschönen Pfarrgarten. 75 freiwillige Helferinnen und Helfer, darunter auch die Mitglieder der Siebenbürger Jugend Traun, sorgten gemeinsam für ein gelungenes Fest.

Es herrschte ein Andrang wie noch nie. In der Baumstriezelstraße wurden 100 kg Mehl verbacken. Das süße Endprodukt ging in Rekordzeit weg. Auch die Essensausgabe wurde gestürmt und Holzfleisch, Siebenbürgerwurst und der beliebte „Siebenbürgerteller“ wurden im Akkord zubereitet und ausgegeben. Im Foyer warteten zahlreiche Kuchen und Torten auf Abnehmer, auch sie wurden alle verkauft! Die Trachtenkapelle Traun „Siebenbürger“ sorgte für musikalische Unterhaltung. Vor dem Pfarrhaus gab es in einem abgetrennten Bereich wieder ein Kinderprogramm, diesmal wurden u. a. Teller bemalt. Höhepunkt war der Auftritt der Kindertanzgruppe. Neben dem traditionellen Auftritt im Dirndl gab es wieder einen Showtanz zu bewundern. Fazit: Es war ein gelungenes Fest. Unser Dank geht wieder an alle Mitwirkenden, ganz besonders an alle Helferinnen und Helfer und an unsere treuen Gäste.

Irene Kastner